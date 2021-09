Open Monumentendag: Smildegers restaureren zelf eeuw oude burgemeestersvilla

Zaterdag en zondag zijn de open monumentendagen. In Drenthe doet een hele waslijst aan monumenten mee. Wij nemen een kijkje bij een bijzondere deelnemer: Villa Op 't Kloosterveen. Dit is een statige burgemeesterswoning.

Ingrid en Albrecht kochten het pand en de tuin drie jaar geleden en zitten sinds die tijd volop in de restauratie. Hun missie: zoveel mogelijk oude elementen weer zichtbaar maken. En dat is nadat het pand eind jaren '50 van de vorige eeuw gemoderniseerd werd een zware klus. Bij de modernisering verdwenen schouwen en werden de plafonds verlaagd. En maar liefst 34 dragende balken voor vloeren moesten worden vervangen omdat de koppen ervan, die in de buitenmuren staken, grotendeels verrot waren.

Ingrid Nijwening vertelt op Open Monumentendag over de drijfveren om de villa te restaureren (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Vondsten vertellen het verhaal van het huis

Tijdens alle werkzaamheden hebben Ingrid en Albrecht al zoveel bijzondere dingen gevonden. Oude stukjes behang uit 1904, maar ook tekstjes op muren of plankjes. Ook eentje waarbij de vroegere burgemeester Servatius werd uitgemaakt voor kreng, stotterbaard en hoerenloper. Op één van de schouwen staan de namen van de bouwvakkers die in 1959 het huis moderniseerden, maar in de ogen van Ingrid en Albrecht forse schade toebrachten.

Villa op 't Kloosterveen is in 1903 gebouwd in eclectische stijl. De woning bestaat uit twaalf kamers waarvan zeven slaapkamers. En een bedstede ver weg op zolder voor de dienstmeid, die mocht niet genieten van alle luxe die de burgemeester tot zich nam. Tot 1931 deed de villa dienst als burgemeesterswoning.