Ook tegen titelfavoriet Sparta Nijkerk blijft ACV overeind: 2-2

ACV wil dit seizoen overleven in de Derde Divisie, maar wellicht moet de doelstelling misschien toch ietwat bijgesteld worden. De Assenaren handhaven zich namelijk keurig in de top. Vandaag bleef de formatie van trainer Fred de Boer knap overeind tegen één van de titelfavorieten: Sparta Nijkerk. Het werd na een doelpuntloze eerste helft uiteindelijk 2-2.

Door het gelijkspel blijft ACV ook na vier duels ongeslagen, met 8 punten. Koploper is Sportlust'34, met 10 punten uit 5 duels.

Bij ACV konden ze na afloop wel leven met de 2-2, zeker omdat de gasten in extremis nog de paal raakten uit een vrije bal. Ben Wormmeester kreeg nog net de vingertoppen tegen de poging van Sparta-captain Donny van der Wal.

Veerkracht

Het zou, eerlijk gezegd, ook teveel van het goede zijn geweest voor Sparta Nijkerk. ACV verdiende ook een punt, zeker op basis van het vertoonde spel in de eerste helft en de veerkracht die er werd

Spijkerman krijgt publiek op de banken

ACV begon sterk tegen het eveneens nog ongeslagen Sparta Nijkerk. De ploeg uit Gelderland werd, vooral in de eerste twintig minuten, ver teruggedrongen door de thuisclub en was in de gehele eerste helft niet één keer echt gevaarlijk. ACV was dat wel. Twee keer uit een corner, maar Gijs Jasper en Daniël Schans scoorden niet. Maar de mooiste actie van de eerste 45 minuten was toch wel de solo van Boy Spijkerman. De 21-jarige linkerspits, die deze zomer overkwam van FC Emmen Onder 21, passeerde drie man alsof ze er niet stonden. Helaas voor zijn inspanningen leverde de actie niets meer op dan een staande ovatie van het publiek.

Alle goals na rust

Na rust was het snel raak. Sparta Nijkerk kwam sterk uit de kleedkamer, maar had een gelukje nodig om de score te openen. Een schot van Maurice de Ruiter belandde, via een een ACV been, over Wormmeester in de touwen: 0-1. Het antwoord van ACV kwam binnen tien minuten. De frivole Spijkerman tikte keurig binnen, na een prima individuele actie van Tafik Faraouni. De 1-1 stond echter maar kort op het scorebord. Captain Van der Wal maakte dankbaar gebruik van de ruimte die hij op rechts kreeg van Spijkerman, legde de bal keurig terug op de zestien en daar stond Roy Bakkenes om de bal hard en droog binnen te schieten: 1-2. Opnieuw moest ACV in de achtervolging en opnieuw deed de jonge ploeg van Fred de Boer dat met succes. Daniël Schans gaf een kwartier voor tijd een prima steekballetje op Freddie Quispel en de spits van ACV stifte de bal heerlijk over doelman Manuel Hoogewoning: 2-2.