DOS'46 eindelijk weer voor thuispubliek, benauwde zege op DeetosSnel

Tussen januari en de lente deed DOS'46 nog mee aan de Korfbal League. Publiek was tijdens die zaalwedstrijden niet welkom. Dat is inmiddels in de veldcompetitie anders.

Tessa Lap

Tegen DeetosSnel stonden honderden toeschouwers langs de kant. Voorzitter Haralt Lucas van DOS'46: "Daar zijn we hartstikke blij mee. Dat hoort bij korfbal en DOS'46. In overleg met de gemeente Meppel zijn supporters op anderhalve meter afstand van elkaar welkom."

Voor rust hadden de Nijeveners veel moeite met DeetosSnel dat net als DOS'46 in de eerste speelronde ten onder ging. De 20-jarige Tessa Lap hielp de thuisploeg in de eerste helft over een dood punt. De Groningse was verantwoordelijk voor de 7-7 en 9-8.

Een goal in de maak voor DOS'46 (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

"Dit is mijn tweede jaar bij DOS, maar vorig jaar heb ik nauwelijks voor publiek gespeeld", vertelt Lap na de partij in de Ereklasse. "Ik heb een stapje gemaakt om voor meer mensen te spelen. Gelukkig heb ik me vanavond weer kunnen laten zien. Dat voelde goed."

17-16

Mart Vrielink zorgde na de pauze voor een gaatje. Hij scoorde de 13-9 en 14-10. In het slot kwam DeetosSnel terug tot een punt (17-16), maar besliste invalster - trainer/coach Edwin Bouman rouleert in de veldcompetitie stevig - Kim Petersen de wedstrijd in het voordeel van de thuisploeg uit Nijeveen.