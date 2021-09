Het dak gaat eraf in de Huttenheugte, verbouwing in volle gang

Manager Harry Bakker kijkt met trots naar de verrichte werkzaamheden tot nu toe: "Het is nogal een project. De bouwvakkers werken hier bijna 24 uur per dag. We proberen de renovatie zo snel mogelijk uit te voeren, zodat we 15 oktober weer open kunnen."

Bob de Bouwer

Bob Weeterings is projectleider namens Centerparcs. Vooral het dak is een behoorlijke klus: "Je kunt het zien als een taart die bestaat uit zestien punten. Deze worden allemaal één voor één gedemonteerd en weer opgebouwd."

Naast een nieuw dak kunnen gasten van De Huttenheugte straks genieten van een geheel vernieuwd zwembad. "We pakken alles aan. Van de vloer in het golfslagbad tot een geheel nieuw aquapark voor kinderen, nieuw sanitair, douches, lockers, kleedruimtes en ook het dak van de wildwaterbaan wordt vernieuwd. Je zult de Huttenheugte bijna niet meer herkennen als we klaar zijn."

De projectleider loopt voor op schema en verwacht geen problemen tijdens de verbouwing (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

Duurzaamheid

Het is dan ook een komen en gaan van vakmensen in Dalen. Schilders, timmermannen, monteurs, alles loopt, hangt, sjouwt en zwoegt er rond. Her en der ligt verdwaald speelgoed tussen al het grove geschut aan gereedschap dat wordt ingezet.

Bakker benadrukt dat Centerparcs duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, ook tijdens de verbouwing: "We gebruiken zoveel mogelijk elektrische apparatuur. Daarnaast besparen we met het nieuwe dak, dat uit een extra laag polycarbonaat bestaat, ongeveer 40.000 kuub gas per jaar. Ter vergelijking: ik verbruik zelf 2.000 per jaar."

'Goed doel'

Vanaf 15 oktober moet het geheel vernieuwde Huttenheugte weer geopend zijn. De renovatie van alle 658 bungalows op het terrein is dan nog wel in volle gang, maar dat gebeurt in etappes.

Bakker kan niet wachten om de deuren te heropenen: "Ons werk staat normaal gesproken in het teken van onze gasten, dan doet zo'n tijdelijke sluiting wel even pijn in het hart. Maar het is voor een goed doel, dat scheelt", besluit hij lachend.