Gekte op de huizenmarkt, wat zijn jouw ervaringen?

Dat moet anders, vinden de organisatoren van het Woonprotest die vandaag demonstreren in het Westerpark in Amsterdam.

Ook in Drenthe hebben we te maken met een woningcrisis. Zo berichtten we vrijdag dat de huizenprijzen in Drenthe met meer dan 50 procent stijgen.

Ervaring?

