Shakespearetheater speelt volgend seizoen 'De Koopman van Venetië'

Shakespearetheater speelt Macbeth en The Comedy of Errors (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Het Shakespearetheater in Diever speelt volgend seizoen de tragische komedie 'De Koopman van Venetië'. Dat maakte regisseur Jack Nieborg gisteravond bekend na de laatste voorstelling van het theaterstuk 'MacBeth en The Comedy of Errors'.

Het Shakespearetheater speelde 'MacBeth en The Comedy of Errors' in totaal vijftien keer. Alle voorstellingen waren uitverkocht. Er mochten door de coronacrisis per voorstelling zeshonderd toeschouwers aanwezig zijn, normaal is er plaats voor duizend bezoekers.

'De Koopman van Venetië' gaat over een twee jonge edelmannen die in de problemen komen, nadat een van hen geld leent om indruk te kunnen maken op de vrouw op wie hij verliefd is.