Saskia Boelsums brengt tweede boek uit vol landschapsfoto's

Ze schildert met haar camera de prachtigste landschappen en dat dit bijzonder is werd landelijk ook opgemerkt, want fotografe en kunstenares Saskia Boelsums uit Nieuw-Schoonebeek werd vorig jaar uitgeroepen tot Kunstenaar van het Jaar. Daarnaast exposeerde ze in het Drents Museum, en gisteren is er opnieuw een boek uitgebracht met daarin weer honderd landschappen, gevangen door haar camera.

Het boek heet Saskia Boelsums - Pictorial Landscape Photography. In vergelijking met haar eerste boek, dat met drie drukken een groot succes is, zijn de landschappen schilderachtiger en gevarieerder. Het Nederlandse landschap is ruimschoots aanwezig. Daarnaast publiceert ze voor het eerst landschapsfoto's die ze maakte op reizen naar Duitsland, Zwitserland en New York.

Eigen ervaring in beeld stoppen

"Ik noem mezelf een beeldend kunstenaar met een camera. De basis is altijd een foto van het landschap, dat is mijn schets. Dan ga ik er heel erg aan werken. Ik wil altijd mijn eigen ervaring van dat landschap in dat beeld stoppen", zo vertelt Boelsums in het RTV Drenthe radioprogramma Cassata.

"Ik zie in het tweede boek ook de ontwikkeling in mijn werk, en dat het schilderachtiger wordt. Ik werk heel erg aan het licht, donker, schaduw, kleuren, accenten in de foto. De sfeer eigenlijk." Die bewerkingen doet Boelsums op de computer. Behalve voor landschappen heeft ze een voorliefde voor mooie luchten, dat is in het werk goed terug te zien.

Wereldwijd

Boelsums heeft zelf bepaald welke werken in het boek te zien zijn. Landschappen niet alleen vanuit Drenthe, maar van over de hele wereld. "Ik ben naar Zwitserland gegaan omdat ik graag eens bergen wilde fotograferen. En toen ik eens in New York was heb ik ook de camera er bij gepakt."

Het boek Saskia Boelsums - Pictorial Landscape Photography ligt vanaf vandaag in de winkels.

