Jaren 70-bouw in Assen: een wijk voor de holbewoner in ons

De deur zwaait open en het is duidelijk dat dit geen doorsnee woning is. Direct als je binnenkomt zie je al een trapje, een paar treden voeren naar de woonkamer die zich op een lager niveau bevindt dan de voordeur, een paar treden omhoog en je kunt weer een andere ruimte in. "Split-level, dat is het toverwoord", licht de Vries toe. Hij is zelf architect en kan het weten: "Een enorm ingewikkelde ontwerp. Met als resultaat een heel speelse indeling van de ruimte, met al die kleine niveauverschillen."

Vier experimentele wijken in Drenthe

In 1968 begint onder minister Schut van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het programma Experimentele Woningbouw. Het doel: het bevorderen van vernieuwingen die bijdragen tot een betere kwaliteit van het wonen. De Vries: "En daar hing natuurlijk een mooi subsidiebedrag aan. Maar liefst 64 projecten komen in Nederland tot stand, waarvan vier in Drenthe. Emmerhout in Emmen, Borkeres in Westerbork, Molenstraat in Assen en de Wouden in de Asser wijk Baggelhuizen.

(tekst gaat door onder de foto)

De Wouden: het centrale pleintje is ingericht als speelplaats, Drents Archief collectie Assen (Rechten: Drents Archief collectie Assen)

De holbewoner in ons

Nieuwbouwproject de Wouden, gebouwd in de tweede helft van de jaren 70, bestaat uit negen pleintjes met daaromheen in totaal 252 woningen. De grasveldjes in het midden zijn ingericht als speelruimte. En ook anno 2021 maken kinderen daar graag gebruik van, getuige het geschreeuw en gelach dat vanaf de speeltoestellen klinkt. De Vries: "Het heeft een schaal die je onmiddellijk begrijpt. De holbewoner in ons voelt zich hier veilig. Kijk, de huizen zijn gegroepeerd rondom de brink. Verkeersdrempels halen de vaart uit het verkeer en anders word je wel door een moeder in de buurt op aangesproken, reken daar maar op. Deze manier van bouwen bevordert de sociale samenhang en controle." Sociale controle mag voor sommigen dan een wat negatieve klank hebben, zo niet voor de Vries: "Ik was binnen no time in de buurt opgenomen, ik werd er meteen bij betrokken, uitgenodigd. Hier hoef je niet eenzaam te zijn als je dat niet wilt en dat heeft alles te maken met de menselijke maat waarmee hier gebouwd is."

Deuren weghalen en dichtmetselen

De Wouden is ontworpen door Architect Ben van Tongeren, in opdracht van Stichting Woningbeheer Assen. De Vries: "Van Tongeren was zeer vooruitstrevend. Zie je daar die muur, daar heeft een deurkozijn in gezeten. Hij voorzag in zijn ontwerp elke verdieping van een deuropening, waarmee de woningen werden verbonden. Hij meende dat er zo een gemeenschappelijke woonvorm kon ontstaan, een soort commune. Hij ontwierp daarom ook in elk huis maar een kleine keuken met het idee dat de keuken in de grote kopwoning als gemeenschappelijke keuken zou kunnen functioneren. Daarvoor waren ze in Assen trouwens te conservatief; het eerste wat ze deden was die deuren weghalen en dichtmetselen."

Architect Gerard de Vries en journalist Eric le Gras, wekelijks te beluisteren in Drenthe Toen (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)