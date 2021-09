Ezelwelzijn opent de deuren om nieuwe stal te laten zien

In de stal, met ervoor een stenen pleintje en een luifeltje is plek voor de ezels als ze onderdak willen staan. Ook is er een ontvangstruimte gemaakt en aan de achterkant een overkapping waar gewerkt kan worden. De ezelopvang is er maar wat trots op, vertelt voorzitter Joop Meijer. "We hebben een jaar lang keihard gewerkt met onze vrijwilligers, maar nu staat 'ie er eindelijk."

Nostalgie

En er is niet alleen een nieuwe schuur. De vrijwilligers hebben ook meteen de parkeerplaats en het looppad aangepakt. "We kunnen de mensen nu hartstikke mooi ontvangen", glundert Meijer. Achterop het land staat nog de oude kleine stal. "Die hebben we zo'n tien jaar gebruikt. Dat was prima, maar ziet er niet echt mooi uit. We hebben hem nu hier neergezet en ik weet nog niet wat we er mee gaan doen." Wat Meijer wel weet is dat de oude stal bewaard blijft. "Ik vind er wel een nieuwe bestemming voor. Het is toch een stukje nostalgie hè."

Ondanks dat het bestuur van Ezelwelzijn hartstikke trots is op de nieuwe stal, moeten de ezels nog wel even wennen aan hun nieuwe onderkomen. "Ezels staan het liefste buiten. Maar ik heb onder het luifeltje ook lampjes gemaakt en als ik 's avonds uit het raam kijk dan zie ik ze wel allemaal gezellig samen onder de overkapping staan."

De vrijwilligers zijn hartstikke trots op de nieuwe stal (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Ezelwelzijn

Stichting Ezelwelzijn werd bijna zeven jaar geleden opgericht door door ezelliefhebbers die zich inzetten voor het welzijn van de ezels. De stichting vangt onder andere ezels op die niet meer door de eigenaar verzorgd kunnen worden. Ezeleigenaren kunnen ook advies inwinnen in Zwinderen.

