Hoogeveen wint ook van VOC: nog zonder puntenverlies en tegengoals

Hoogeveen is na drie wedstrijden nog zonder puntverlies. Ook de derde wedstrijd in de hoofdklasse A werd in winst om gezet. In Rotterdam werd VOC met 0-2 verslagen.

En dus blijft Hoogeveen koploper met negen punten uit drie wedstrijden. De overwinning was dik verdiend en had zelfs hoger moeten uitvallen.

Emil Bijlsma

Na vijf minuten kreeg Hoogeveen controle over de wedstrijd. De grootste kans in die fase was ook voor de gasten. Na een goede aanval over de rechterkant, kon Emil Bijlsma de bal vanaf een meter of vijf niet tegen de touwen schieten. Zijn inzet werd knap gered door VOC doelman Tijs te Duits. Veel kansen leverde het overwicht van Hoogeveen in de eerste helft niet op. De ploeg van trainer Nico Haak was vaak te slordig in de laatste pass. VOC gaf echter ook niet thuis en kwam voor rust niet in de buurt van doelman Stan Meekhof. De 0-0 ruststand was een logisch gevolg.

Na rust veranderde het beeld van de wedstrijd niet. Er was echter wel een belangrijk verschil, Hoogeveen kreeg kansen en wist ook te scoren. Finn van Kommer opende de score na goed voorbereidend werk van Bijlsma.

Noah Schuurman

Na de voorsprong werd het Noah Schuurman-tijd. De aanvaller ging in de spits spelen en kreeg kans na kans. De eerste vier werden gemist, maar twee minuten voor tijd was het eindelijk raak. Invaller Demi Gerding gaf Schuurman een niet te missen kans, wat de aanvaller ook niet deed. Met een droog schot bepaalde Schuurman de eindstand op 0-2. Daardoor blijft Hoogeveen niet alleen ongeslagen, de ploeg heeft dit seizoen ook nog geen tegentreffer moeten incasseren.

