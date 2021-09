Hurry-Up op achterstand in Europa

Door een matige tweede helft in Istanboel is de tweede ronde van de EHF European Cup ver weg voor Hurry-Up. In het heenduel met thuisploeg Beykoz BLD SK gingen de Zwartemeerders met 32-23 ten onder.

Voor rust wist Hurry-Up de Turkse opponent bij te benen. Onder meer door vier uit vier van aanvoerder Bernie Vermeer en meerdere stops van Boris Tot klonk bij 15-14 het rustsignaal.

Onbewust opgegeven

In de tweede helft van het Europese treffen moesten de oranje-zwarten Beykoz BLD SK laten lopen. Een time-out van trainer/coach Joop Fiege bij 19-16 had niet het gewenste effect. Met drie treffers in het slotkwartier wist Erik Blaauw de score nog wat te verbloemen.

"De tweede helft zakken we door het ijs. We misten open kansen en krijgen er meteen één om de oren. Je moet blijven knokken voor de terugwedstrijd, maar onbewust hebben jongens opgegeven", legt Fiege na de partij uit. "Het was heel warm in de hal, geen frisse lucht en dan staan er driehonderd schreeuwers op de tribune. Dat werkt niet mee."

Return in Emmen

In de return moet Hurry-Up een achterstand van negen doelpunten goed maken om zich te plaatsen voor de tweede ronde van de EHF European Cup. Zaterdagavond om 20:00 wordt er in Emmen gespeeld. Fiege: "Negen is veel, maar de wonderen zijn de wereld niet uit."