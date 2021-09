Janien Lubben veertiende van de wereld op hele triathlon in Almere

Janien Lubben (36) uit Emmen is vandaag als veertiende gefinisht bij het wereldkampioenschap triathlon op de hele afstand. Bij dit kampioenschap werd ook meteen gestreden om de Nederlandse titel. In dat klassement won ze het zilver achter de ongenaakbare Sarissa de Vries (32) uit Maastricht die ook meteen de wereldtitel opeiste.

De Vries deed dat in een nieuw Nederlands record van 8.32.04. Ze haalde daarmee een kwartier van haar persoonlijk record af.

Verbetering persoonlijk record van tien minuten

Lubben kwam tot een eindtijd van 9 uur en 36 minuten en 32 seconden. Daarmee was ze tien minuten sneller dan ooit tevoren. De triatlete uit Emmen, die tegenwoordig in het Duitse Fürstenau woont, had 1 uur 7 minuten en 44 seconden nodig voor de 3,8 kilometer zwemmen, ze fietste de 180 kilometer net binnen de vijf uur in 4.59.52. Dat betekent een gemiddelde van 36 kilometer per uur. De afsluitende marathon liep ze in 3 uur en 24 minuten en 4 seconden.

Lange stukken alleen fietsen

"Op zich liep het allemaal wel goed. Maar ik ben niet zo snel tevreden en had gehoopt op een grotere verbetering van mijn persoonlijk record", zegt Lubben meteen na de finish. "Het is is zo jammer dat ik met het zwemmen zoveel verlies. Als ik vijf minuten sneller zou zijn, dan zou ik bij het fietsen wat meer tussen de andere deelnemers kunnen rijden. Hier in Almere waait het hard en zijn het vooral veel lange rechte stukken. Dat is mentaal wel pittig als je dan alleen rijdt."

"Tijdens het lopen ben ik rond 28 kilometer nog naar de wc geweest. Dat moest gewoon. En ik had ook heel erg dorst, want ik had onderweg een bidon gemist. Dat is mentaal ook wel even pittig als je wel dorst hebt, maar niks te drinken op dat moment", blikt Lubben terug.

'Ik moet dieper durven gaan'

Na afloop klinkt de Drentse overigens zo fris als een hoentje. "Ja, dat is misschien niet goed. Ik moest de winnares De Vries net van het podium af helpen. Ik moet zelf ook dieper durven gaan. Dat is iets voor de toekomst. Ik moet dus nog wel doorgaan want er is nog veel verbetering mogelijk. Maar als fulltime lerares mag ik tevreden zijn tussen deze profs", besluit Lubben.

