Alcides laat onnodig punten liggen in Haren

Alcides had kunnen en moeten winnen van Be Quick 1887, op Stadion Esserberg in Haren, maar dat lukte niet (Rechten: RTV Drenthe)

Heel Alcides en vooral Leon Kooiker zal vannacht nog wel eens wakker worden van de tweede helft bij Be Quick 1887 - Alcides. Vele kansen werden door de Meppelers om zeep geholpen en toen het na 85 minuten eindelijk lukte om wél te scoren duurde het feestje vermoedelijk net iets te lang. Vanaf de aftrap sloeg Be Quick 1887 namelijk keihard toe: 1-1.

Ondanks het onnodige gelijkspel blijft Alcides wel ongeslagen in de hoofdklasse A en met 5 punten uit 3 duels is de seizoenstart nog steeds prima, vindt ook Alcides-trainer Wilko Niemer. "Ik was eigenlijk wel heel content met ons spel hier, alleen hadden we met elf tegen tien wel moeten winnen." Be Quick 1887-doelman Swen Bakker maakte kort voor rust hands buiten zijn strafschopgebied en kreeg daarvoor direct rood.

Gek genoeg waren de eerste mogelijkheden, na een matige eerste helft, na rust voor de thuisclub. Geerjan Lieuwes stuitte op Alcides-doelman Xander Jager en kort daarna kreeg Kyron van der Kaap een prima kans in de counter, maar werd zijn poging net op tijd onschadelijk gemaakt.

Kansen

Daarna was het vooral Alcides dat de klok sloeg. Kans op kans volgden, maar die waren niet besteed aan Leon Kooiker (lat en redding doelman Thom van Rotterdam) en Nick Kuiper (net naast en net over). Vijf minuten voor tijd lukte het dan eindelijk toch. Een goede aanval door het centrum werd prima binnen getikt door Sil Kuurman: 0-1. Het feestje werd lang en breed gevierd en op het moment dat iedereen weer klaar was om verder te voetballen stond het 1-1. Vanaf de aftrap sloeg Be Quick 1887 namelijk keihard toe via Ken Raghoebar, die attent reageerde op een diepe bal.

Alcides kreeg nog een paar minuten blessuretijd voor een tweede goal en de kans daarop kwam ook nog. In blessuretijd mocht Kooiker voor de derde keer van heel dichtbij proberen, maar het zat de spits - die vorige week drie keer scoorde tegen SDO (6-1) - niet mee.

