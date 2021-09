Kabinet wil 1,5-meterregel schrappen, horeca blijft 's nachts gesloten

Dat zou de uitkomst zijn van een overleg in het Catshuis, melden bronnen aan de NOS. Kabinetsleden en deskundigen van het Outbreak Management Team spraken daar vanmiddag over de corona-aanpak. Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zullen de versoepelingen komende dinsdag bekendmaken in een persconferentie.

Evenementen

Het kabinet wil de meeste coronaregels loslaten nu zo'n 80 procent van de volwassenen in Nederland is gevaccineerd. Omdat er 1,8 miljoen Nederlanders zijn die niet gevaccineerd zijn, of bij wie het vaccin onvoldoende bescherming biedt, blijven er maatregelen van kracht. "Om een piek van coronabesmettingen te voorkomen en daarmee de zorg weer te belasten, heeft het kabinet besloten om nog niet alle maatregelen los te laten, zoals in bijvoorbeeld Denemarken wordt gedaan", schrijf de NOS.

De horecatijden blijven daarom ongewijzigd. Tussen 00.00 en 06.00 uur zijn kroegen en clubs gesloten. Over de evenementensector is nog geen besluit genomen. Wel is duidelijk dat er vaker coronatoegangsbewijzen moeten worden getoond, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de bioscoop en het theater.

Ook blijft het advies om indien mogelijk thuis te werken nog gelden. De basismaatregelen tegen het coronavirus, zoals vaak de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en thuisblijven bij klachten, blijven eveneens nog van kracht.