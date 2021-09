FC Klazienaveen richt alle pijlen op promotie en jubileumfeest

De club heeft een kloppend technisch hart aangesteld om het niveau door de gehele vereniging omhoog te tillen. Slagaderen: voormalig hoofd jeugdopleiding Herman Kracht, jeugdcoördinator Lennon Ebeltjes en topsportcoördinator Alex Scheper.

Voorzitter Ralf Herbers is overtuigd van het feit dat dit plan gaat werken: "Wij hebben de ambitie om binnen vijf jaar een stabiele eersteklasser te zijn." Trainer Patrick Beek bekijkt het liever seizoen voor seizoen: "We kunnen heel wat bedenken, maar als ze op het veld de ballen er niet in schieten dan kan het plan de prullenbak in."

Acht nieuwe spelers

Met acht nieuwe spelers heeft laatstgenoemde een grote vijver om uit te vissen. Dat is een bewuste keuze, volgens Herbers: "We willen ieder jaar dus het niveau bij onze club omhoog tillen, maar kijken ook naar versterkingen van buitenaf die ons kunnen helpen om ons doel zo snel mogelijk te bereiken."

Beek is blij met de brede selectie: "Ik denk dat een brede selectie uiteindelijk bepaalt hoe hoog je eindigt op de ranglijst. Dat is denk ik de sleutel tot succes. Daarnaast is het mooi dat veel jongens die nu zijn gekomen allemaal al een binding met de club hebben. Ze hebben hier al eerder gespeeld of ze komen uit het dorp."

Keeper Lennon Ebeltjes is een van de nieuwelingen. Na twaalf jaar het doel van zondag eersteklasser SVBO te hebben verdedigd, stapte hij deze zomer over naar de goudzwarten: "Ik woon in Klazienaveen en de plannen van de club spraken mij erg aan. Bovendien wilde ik met het oog op mijn gezin op zaterdag voetballen. Dan is de keuze dus makkelijk gemaakt."

Ambitie waarmaken

Als het aan de voorzitter, trainer en doelverdediger ligt, gaat FC Klazienaveen zo snel mogelijk omhoog op de klassenladder. "In een dorp als Klazienaveen moeten we ook gewoon op een hoger niveau acteren. We hebben meer dan duizend leden", zegt Ebeltjes.

Herbers legt het tot slot uit: "Het plan is vooral gericht op de jeugd. We trainen bijvoorbeeld nu al drie keer per week met onze jeugdteams. Zo proberen we de aanwas in de loop der tijd naar het eerste elftal ook op een hoger niveau te krijgen. Dat in combinatie met versterkingen van buitenaf, zoals we deze zomer hebben gedaan, moet voor promotie gaan zorgen."

100 jaar

Dat moet ook, want de voorzitter wil in juni volgend jaar graag een extra feestje vieren als hij in de feesttent aan een biertje lurkt: "We vieren dan ons 100-jarig jubileum. Dat feest kan dit jaar door corona niet doorgaan, maar hoe lekker zou het zijn als we dat feest kunnen vieren met een promotie op zak?"