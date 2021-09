Straks weer volle zalen in theaters? 'Mensen hebben zeker behoefte'

Een coronatoegangsbewijs wordt verplicht bij een bezoek aan een café, een concertzaal of theater. Het is een van de plannen die het demissionair kabinet morgenavond bekendmaakt in de corona-persconferentie. Het demissionair kabinet wil ook de anderhalvemeterregel loslaten per 25 september, melden Haagse bronnen.

Dat betekent dat theaters straks weer volle zalen mogen hebben, mits bezoekers een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien. Hanneke Bruggeman van theater DNK in Assen is blij met de aangekondigde nieuwe regels. "Dit heeft voor ons heel veel impact", zegt de directeur.

Ze vreest niet dat het coronatoegangsbewijs een extra drempel is voor bezoekers. "Ik snap de bezwaren wel die mensen hebben, maar het is wat het is. Bovendien was het voor sommige mensen juist een drempel als er mensen zijn die niet getest of gevaccineerd zijn." DNK heeft vorige week voor het eerst bezoekers om een bewijs gevraagd bij een afscheidsreceptie. "Ik denk dat het allemaal wel meevalt."

Kaartverkoop gaat 'redelijk'

Toch merkt Bruggeman wel dat mensen nog afwachtend zijn met het kopen van theaterkaartjes. "Met de kaartverkoop gaat het redelijk", zegt ze voorzichtig. "Je merkt toch dat mensen nog even wachten." Wel denkt de theaterdirecteur dat de verkoop aantrekt na de persconferentie van morgen. "Mensen willen eerst weten waar ze aan toe zijn."

Het openingsweekend van DNK is al wel helemaal uitverkocht. Overigens waren die kaarten allemaal gratis, maar volgens directeur Bruggeman laat het wel zien dat er veel behoefte is aan theater. "Ik denk dat het straks weer prima gaat draaien."

Steunmaatregelen

Toch is men in de provinciehoofdstad nog niet helemaal in extase, want ook met volle zalen blijft het theater het nog zwaar hebben. De aankondiging dat het kabinet na 1 oktober stopt met de coronasteunmaatregelen kan bij DNK niet op begrip rekenen.

Volgens Bruggeman kan de branche namelijk nog niet op eigen benen staan. "Er is vanuit de branche ook een brief geschreven, waarom we het zo hard nodig hebben. Je hebt twee jaar amper wat verdiend en moet nu heel veel inhalen", legt ze uit. "Vanaf 25 september hebben we eindelijk weer volle zalen, maar dan is het jaar alweer bijna voorbij."

