WZA verwacht vaker tijdelijke sluiting spoedeisende hulp

"We zien sinds de zomer wel een toename in het aantal time-outs, zoals we dat dan noemen", zegt WZA-bestuursvoorzitter Paul van der Wijk. "De verwachting is dat het in het najaar ook drukte zal geven."

Uitval en uitstroom

Volgens Van der Wijk zijn er meerdere redenen waarom het WZA een piek bereikte. "Er is een breed tekort aan personeel, overal in het ziekenhuis." De tekorten spelen niet op de spoedeisende hulp, maar wel op bijvoorbeeld verpleegafdelingen. Daardoor kunnen patiënten niet doorstromen vanaf de spoedafdeling. Ook ziet Van der Wijk een toename van het aantal patiënten. Een verklaring daarvoor heeft hij niet.

Een andere oorzaak van de problemen is uitval en vertrek van personeel. "We zien dat er door anderhalf jaar covid-zorg een hoger ziekteverzuim is", legt Van der Wijk uit. "En er is meer uitstroom. Sommige mensen hebben geen zin in nóg een coronagolf. Ook speelt het salaris van verpleegkundigen soms mee. We zijn nog druk bezig met een nieuwe cao, want verpleegkundigen verdienen minder dan mensen in de marktsector."

WZA-bestuursvoorzitter Paul van der Wijk (Rechten: RTV Drenthe)

'Geen garanties'

Tijdens de coronacrisis hebben ziekenhuizen naar eigen zeggen flink ingezet op het werven van nieuw personeel en het extra opleiden van medewerkers. "Met de noordelijke ziekenhuizen proberen we gezamenlijk specialistische verpleegkundigen op te leiden. Maar als er door ziekte veel mensen uitvallen, komt die opleiding ook weer onder druk te staan. Het piept en kraakt", aldus Van der Wijk.

De ziekenhuizen in Noord-Nederland kijken ook hoe ze de capaciteit gezamenlijk kunnen inzetten, zodat je in het najaar wel altijd terechtkunt in een ziekenhuis voor spoedeisende hulp. Bovendien is het UMCG in Groningen altijd een soort 'achterwacht', zegt Van der Wijk.

Toch kan hij niet garanderen dat je bij levensbedreigende situaties altijd in het WZA terecht kan. "Voorlopig is dat niet aan de hand, maar garanties kan ik niet geven."