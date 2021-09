CDA-leden stemmen voor motie van Meppeler: 'Formatie wordt er niet makkelijker op'

Geen deelname aan het kabinet als het leenstelsel blijft bestaan. Met die motie ging het CDJA, de jongerenafdeling van het CDA, naar het partijcongres van afgelopen weekend. Voorzitter van het CDJA, Tom Scheepstra uit Meppel, diende de motie in, 70 procent van de leden stemde met hem mee. Voor Scheepstra is er nu geen weg meer terug. "Het is geen optie om niets met deze uitkomst te doen."

Dit weekend organiseerde het CDA het jaarlijkse partijcongres. Daarop analyseerde de partij het afgelopen jaar en keek het vooruit. De grote vraag dit jaar was of het CDA moet deelnemen aan een nieuwe regering, die momenteel gevormd wordt.

Actie

"Als jongeren hebben we een ongelofelijk resultaat geboekt", reageert Scheepstra. "Ons breekpunt werd met 70 procent aangenomen, dat hadden we echt niet verwacht. Nu begint het harde werken. De fractie en Wopke Hoekstra moeten ons vertrouwen terugwinnen. Er zijn mooie woorden gesproken, er moet nu ook actie volgen."

"Het is geen optie om dit te laten vallen", vervolgt de Meppeler. "Het CDA kan niet in een regering stappen die het leenstelsel behoudt. Dan zouden ze ingaan tegen het congres en is het vertrouwen van de leden compleet weg. Het CDA heeft een sleutelpositie in handen voor een nieuw kabinet. Daarom mag het CDA wel meer lef en durf tonen en ik geef met het CDJA graag het duwtje in die richting."

VVD en D66 zien geen heil in de afschaffing van het leenstelsel. "Ja, het wordt er niet makkelijker op", geeft Tom Scheepstra toe. "Maar jongeren zitten echt in de knel. Er is geen betaalbare woonruimte, de klimaataanpak schiet niet op, ze hebben schulden door het leenstelsel en veelal psychische klachten door corona. Er moet iets gebeuren voor de jongeren en dat is onze taak."

'Bovenaan wensenlijstje'

Dat het congres er in grote meerderheid voor heeft gestemd om niet mee te doen aan een kabinet dat het leenstelsel in stand houdt, betekent niet dat het een letterlijk 'breekpunt' is geworden, zegt politiek leider Wopke Hoekstra.

Hij wijst op de grondwet, die zegt dat volksvertegenwoordigers 'zonder last' in de Kamer zitten. Wel staat het afschaffen van het leenstelsel nu "bovenaan" het wensenlijstje van het CDA.

Goede voorbereiding

Dat 70 procent van de leden voor de motie stemden lag volgens Scheepstra ook aan de goede voorbereiding. "Een dag voor het congres heeft de partijleiding de motie afgeraden, maar wij wilden all-in. Daarom moest de toelichting ook goed zijn", vertelt Scheepstra. Het verhaal werd goed ingestudeerd en er werd zelfs een groot spandoek mee naar binnen gesmokkeld. "Toen het onderwerp ter sprake kwam sprongen tientallen jongeren in de benen en waren opeens alle microfoons bezet. Dat creëerde een momentum en dat voelde je echt in de zaal."

Scheepstra zag wat geschrokken gezichten bij de partijleiding. "Ze waren erg verrast. Normaalgesproken heb je dan boegbeelden van het CDA die het partijbestuur steunen, maar dat gebeurde nu niet. Dat ze niet tegen ons in gingen was echt een verrassing. Gelukkig reageerde de partijleiding sportief. Dat moet ook, als ze een dynamische partij willen zijn moeten ze dit omarmen. Het is aangenomen door de leden, dus moeten we het uitvoeren. Als dat niet gebeurt, laat ik het weten op een volgend congres."

