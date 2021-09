Rondrit energieneutraal tiny house moet Drentse gemeente overtuigen van waterstof

Het op waterstof draaiende tiny house dat is gemaakt door leerlingen van het Alfa-College uit Hoogeveen, is af. De komende maanden is het energieneutrale huisje te zien in zes gemeenten in de regio Zuid- en Oost-Drenthe.

Hoewel tiny houses steeds vaker te zien zijn in het landschap, is dit huisje extra bijzonder. Het bouwwerk bestaat namelijk volledig uit duurzame en herbruikbare materialen en draait bovendien op waterstof. Die techniek is nog niet zo bekend.

Demonstratie

Tijdens de tour langs de zes gemeenten worden twee verschillende waterstofsystemen gedemonstreerd: een waterstof cv-installatie en een zelfvoorzienende installatie die waterstof maakt via elektriciteit van zonnepanelen. Het tiny house moet aantonen dat de combinatie van waterstof en wonen een veilige is.

Het project is mede tot stand gekomen door de gemeente Hoogeveen en bedrijven uit die regio. De nieuwe woonwijk Nijstad-Oost in Hoogeveen moet in de toekomst volledig op waterstof gaan draaien en ook de bestaande wijk Erflanden gaat overstappen op waterstof. Nu maken huishoudens in de Erflanden nog gebruik van aardgas.

Landelijke opgave

Op dit moment is overgaan op waterstof nog een vrije keuze, waarbij inwoners zelf kunnen beslissen of ze de aardgasleiding laten afsluiten. In de toekomst kan dit verplicht worden.

Nederland hoopt in 2030 de CO2-uitstoot met tenminste 49 procent te hebben verlaagd en in 2050 met 95 procent, zoals staat beschreven in het Nederlandse klimaatakkoord. De gemeente Hoogeveen heeft de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn.

De komende maanden zal het energieneutrale tiny house een tocht maken door de gemeenten Hardenberg, Hoogeveen, Borger-Odoorn, Emmen, Aa en Hunze en Coevorden.

Lees ook: