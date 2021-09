Weerstand onder Molukkers tegen tentoonstelling en herdenking

De reizende tentoonstelling is in verschillende zeecontainers te zien (Rechten: De Reizende Tentoonstelling)

Binnen de Molukse gemeenschap is weerstand ontstaan tegen een reizende tentoonstelling over de geschiedenis van de Molukkers. Ook is er onvrede over de herdenking op 7 oktober bij de Lloydkade in Rotterdam, waar in 1951 het eerste schip met Molukkers aanmeerde.

Onder meer jongerengroep Anak2 Maluku Assen spreekt zich uit tegen die initiatieven. Drenthe kent een grote Molukse gemeenschap. Ook de Molukse regering in ballingschap keert zich tegen de tentoonstelling en de herdenking. De tentoonstelling is te zien in zes zeecontainers en was afgelopen weekend voor de eerste keer te zien in Moordrecht.

Volgens de tegenstanders is de inhoud van de tentoonstelling 'op tal van onderdelen' onjuist te noemen. Zo zou de Republiek der Zuid-Molukken (ook bekend als Republik Maluku Selatan (RMS), red.) neergezet worden als afscheidingsbeweging, terwijl volgens de RMS nog altijd sprake is van Indonesische bezetting van Moluks grondgebied.

In het kort In het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) vochten onder meer Molukkers, die loyaal waren aan Nederland. Dat deden ze ook toen Nederland de kolonie terug wilde na de Japanse capitulatie in 1945. Die oorlog ging verloren. Molukkers riepen in 1950 de Republik Maluku Selatan uit, maar kwamen een jaar later op dienstbevel naar Nederland. De KNIL-militairen en hun families zouden maar voor zes maanden komen, maar het tijdelijke verblijf werd een permanent verblijf. Ze werden ontslagen uit het leger, kregen geen soldij meer en later ook geen pensioen. Ook werden ze in woonoorden gestopt, zoals Kamp Schattenberg, het vroegere Kamp Westerbork.

'Koloniaal perspectief'

Verder vinden ze dat de in hun ogen negatieve rol die de Nederlandse regering speelde niet benoemd wordt. "Nederland heeft het Molukse volk na 350 jaren van koloniale onderdrukking verraden", schrijft de RMS. De Molukse jongeren vinden dat de geschiedenis bij de tentoonstelling vanuit een koloniaal perspectief wordt belicht en dat er te weinig historische context wordt gegeven over de politieke ontwikkelingen vlak voor de komst. Volgens de jongeren uit onder andere Assen zijn Molukse wijkraden, stichtingsbesturen en ook landelijke instituten gepasseerd bij de de voorbereidingen.

Volgens de organisatie van De Reizende Tentoonstelling In Twee Werelden toont de expositie juist verschillende perspectieven.

Herdenking

Op 7 oktober meert een 'moderne interpretatie' van de Kota Inten (het eerste schip met Molukkers) aan bij de Lloydkade in Rotterdam. Aan boord staan zeventig nazaten van de eerste generatie Molukkers die daarna een eregroet krijgen van Nederlandse militairen. Volgens het Algemeen Dagblad komt premier Mark Rutte spreken tijdens de herdenking. Eén van de organisatoren zegt tegen de krant dat de herdenking 'het startpunt moet zijn van een hernieuwde band'. Ook zegt ze dat de aankomst van de boot de veerkracht van de Molukse gemeenschap laat zien.

De Molukse regering in ballingschap noemt de aankomst van de boot tijdens de herdenking een belediging. "De aankomst van Molukse KNIL-militairen en hun gezinsleden heeft slechts één keer - en wel in 1951 - plaatsgevonden. De wijze waarop de Nederlandse regering alsnog recht kan doen aan het leed wat het Molukse volk is aangedaan kan dan ook niet plaatsvinden middels een feestelijke 'hernieuwde aankomst' op de kade van de haven van Rotterdam. De jongeren uit Assen noemen het een herbeleving van een Moluks trauma.

RTV Drenthe maakte eerder een podcast-serie over 70 jaar Molukkers in Drenthe. De serie is hier terug te luisteren.

