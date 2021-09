Deelnemen aan de Hunzeloop kan weer

Alle routes starten vanaf Het Achterom in Zuidlaren. Onderweg komen de wandelaars door bossen, langs kronkelende beken en over karakteristieke heidevelden. Ook is bij het uitzetten van de routes aandacht geweest voor geschiedenis en cultuur.

Snelle organisatie

Ondanks de uitdagingen die het op korte termijn organiseren van een evenement van deze omvang met zich meebrengt, is Pauline Zomer van Stichting Het Drentse Landschap blij dat het dit jaar doorgang kan vinden. "Vorige week kregen we de vergunning binnen, dus nu is het zaak alles snel op touw te zetten. Deze week zijn we begonnen met de inschrijvingen en een kleine driehonderd deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld."

Doorstart

Sinds 2010 wordt het wandelevenement georganiseerd met wisselende partners en vrienden. Na een zeer succesvolle doorstart twee jaar geleden gooide de coronapandemie vorig jaar roet in het eten. "In 2019 viel de wandeltocht samen met het opleveren van het nieuwe natuurgebied Tusschenwater. Met zowel de routes als verschillende activiteiten hebben we dit gebied mooi in beeld kunnen brengen. Dit jaar is het een soberder evenement maar de wandelingen op zich blijven erg mooi."

Routes

Natuurgebied Tusschenwater is opnieuw opgenomen in de wandelroutes. Daarnaast kunnen de wandelaars genieten van het Kniphorstbosch, een archeologisch reservaat met allerlei overblijfselen uit vroeger tijden, en het golvende heidelandschap van de Gasterse Duinen. "We gaan steeds op zoek naar nieuwe routes. Dat is leuk voor de wandelaars want zo leer je elke keer een ander stuk van onze provincie kennen", aldus Zomer.

Deelnemen

De Hunzeloop wandeltocht is een jaarlijks wandelevenement dat plaatsvindt op de derde zaterdag van september. Een ticket kost zes euro, kinderen tot en met vier jaar wandelen gratis mee. Inschrijven kan van tevoren of op de dag zelf. Bezoek deze website voor meer informatie. De opbrengst van de Hunzeloop komt ten goede aan Stichting Het Drentse Landschap die dit op haar beurt weer investeert in het Drentse landschap.

