Corona in Drenthe: 35 nieuwe positieve tests

De meeste nieuwe besmettingen werden in de gemeente Emmen (14) vastgesteld, gevolgd door Hoogeveen (7). In Assen, Midden-Drenthe en De Wolden kwamen er geen nieuwe besmettingen bij. Het RIVM meldde geen nieuwe ziekenhuisopnames of doden.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens met het coronavirus (bron: RIVM, 13-09-2021

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1632 (+1) 7 20 Assen 4526 70 15 Borger-Odoorn 1779 (+3) 33 15 Coevorden 3238 (+3) 57 31 Emmen 10131 (+14) 180 80 Hoogeveen 5377 (+7) 80 41 Meppel 2686 (+1) 34 27 Midden-Drenthe 2328 38 30 Noordenveld 2086 (+3) 34 26 Tynaarlo 1956 (+2) 25 24 Westerveld 1093 (+1) 17 21 De Wolden 2218 33 24 Onbekend 65 0 0

Landelijke cijfers

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn landelijk 1777 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Voor het eerst sinds 5 juli, ruim twee maanden geleden, zijn er minder dan 2000 nieuwe gevallen in een dag tijd. Volgens het RIVM zijn er geen aanwijzing voor een verstoring bij het doorgeven van de testuitslagen.

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal iets toegenomen, na twee dagen van dalingen. In totaal liggen er nu 658 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19. Dat zijn er 18 meer dan gisteren, zo staat in de meeste recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Op de verpleegafdelingen liggen nu 450 patiënten, 15 meer dan zondag. Op de intensive cares nam het aantal toe met 3 tot 208.