Kinderopvang Assen zit knel door geboortegolf

Mogelijk moeten er in Assen zelfs kinderen naar huis gestuurd worden, als de leidster ziek is. "Dat is als uiterste maatregel zeker mogelijk, maar we doen er alles aan om dat te voorkomen", vertelt locatie-directeur Brigitte van den Bogert van kinderopvang Plateau. Een van de oplossingen is meer personeel aantrekken door een betere beloning in het vooruitzicht te stellen. "Maar dan moet het wel rendabel blijven", legt Van den Bogert uit.

Babyboom

De vooruitzichten voor Plateau zien er rooskleurig uit, want er lijkt een geboortegolf gaande die is ontstaan tijdens de corona-lockdowns. "Dus we proberen zoveel mogelijk werknemers die de sector uit zijn gegaan, weer terug te halen. En zo hebben we al een aantal collega's teruggehaald. Alle handjes zijn nodig."

"We zien een grote groei en we zouden graag uitbreiden, maar daar is ook geschikt personeel voor nodig. En daar wringt het." Van den Bogert ziet bij Plateau geen ruimte meer voor nieuwe aanwas in de kindergroepen. "Overal is de vraag naar personeel heel groot, dus we proberen stagiaires op te leiden en waar mogelijk hen vast te leggen. En gelukkig kan ons eigen team vaak alle problemen zelf in het team oplossen, maar een invaller regelen is soms heel erg moeilijk."

Staken

De werkdruk in de kinderopvang is heel erg hoog. Van den Bogert snapt wel dat collega's gaan staken om hier iets aan te doen. "Denk aan het salaris bijvoorbeeld, maar ook aan de gebroken dagen in de roosters." Medewerkers doen bijvoorbeeld diensten met een voor- of naschoolse opvang en hebben tussendoor een aantal uren vrij.

Van den Bogert zou die uren het liefste laten invullen op de naastgelegen basisschool, maar die wordt door het rijk betaald. En dus pleit ze voor meer samenwerking en minder commercie in de sector. "De kinderopvang zou breed gesubsidieerd moeten worden waardoor je meer personeel kan uitwisselen tussen functies. Maar ja, dan moeten ze het in Den Haag eerst eens worden", zegt Van den Bogert.

