Kleine bosvijver in Asserbos krijgt oude glorie terug

Leidraad voor de komende herstelplannen is een reeks historische foto's uit de tijd van weleer die het Drentse Landschap van de Stichting Vrienden van het Asserbos kreeg.

Meer open gebied

"Rond de vijver zag je destijds een veel meer open gebied. Dus we gaan straks wat struiken en jonge bomen weghalen, om toch meer ruimte te maken. En op het kleine eilandje dat je nu nog ziet liggen, komt weer een spreekgestoelte", vertelt een enthousiaste rayonbeheerder Joop Hellinga van het Drentse Landschap.

Op het eilandje in het midden van de oude vijver in het Asserbos komt weer een spreekgestoelte (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Het idee voor het herstel van de oude vijver komt van de Asser VVV-directeur en horecaondernemer Ronald Obbes. Die vindt het Asserbos het paradepaardje van Assen, en wil de geschiedenis van het bos laten herleven. "Ik heb dit historische verhaal over de vijver op een rondleiding gehoord. En ik ben zo enthousiast geworden van die verhalen over al die noorderlingen, die in 1871 speciaal voor deze plek met de trein naar Assen kwamen, dat ik dacht: hier moeten we iets mee."

Asserbos cadeau aan Assen

Vervolgens stapte Obbes naar stichting Het Drentse Landschap, die het Asserbos beheert in opdracht van de gemeente. Daar waren ze meteen enthousiast. Vooral omdat Obbes graag zoveel mogelijk Assenaren bij het verhaal wil betrekken. "We hebben het bos ooit geschonken gekregen door Lodewijk Napoleon, toen we op 13 maart 1809 stadsrechten kregen. Dit stadsbos kregen we toen ook van hem cadeau. En als Assenaren mogen we best wel trots zijn op dit bos, en daar ook meer van genieten. Want het Asserbos is wel één van de grootste binnenstadsbossen van Europa", zegt hij vol trots.

Samen de schouders eronder

Obbes' idee is dan ook om samen de schouders eronder te zetten. Daarom denkt hij aan twee jaarlijkse 'doe-dagen', bedoeld om het Asserbos te onderhouden en ook schoon te houden. "Het zou heel mooi zijn als Assenaren dan ook de handen uit de mouwen steken. Want het bos is van ons allemaal, maar we zijn er natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Dus zodra de plannen echt concreet op papier staan, doen we een oproep om de mouwen op te stropen en mee te helpen", aldus Obbes.

Het Drentse Landschap gaat binnenkort al aan de slag met het eerste herstelwerk, en krijgt hulp van Asser scouts. "Op de landelijke natuurwerkdag op 6 november gaan we hiermee aan de slag. Dan gaat het om het weghalen van jonge opslag rond de vijver, de bramenstruiken die de walkant helemaal overwoekeren, en het aanplanten van nieuwe bomen. De scouts zijn praktisch de buren van de vijver, en die willen graag een handje helpen."

De vijver in vroegere tijden, die nu weer terugkomen (Rechten: Drents Archief)

Nieuw eilandje voor watervogels

De terugkeer van het spreekgestoelte op het eilandje in het midden van de vijver wordt de meest ingrijpende klus. "We zullen de boel met damwanden moeten verstevigen. En er moet een plank uitgelegd kunnen worden, om bij het eilandje te komen. Vroeger ging er een bruggetje heen, maar als we dat doen, weet je zeker dat de boel vernield gaat worden", voorspelt Hellinga.

Ter compensatie van het eilandje waar straks het bouwwerk op komt, krijgen watervogels een nieuwe drijvend eilandje als rustplek. "We gaan oude boomstammen uit het bos daarvoor als basis gebruiken, daar kunnen waterplanten op groeien, en zo maken we er dan een nieuw eilandje van, wat verderop zal komen te drijven. Want dit mag niet ten koste gaan van de dieren", zegt Hellinga.

Geen grote evenementen

Dat de oude bosvijver na de grote herstelbeurt straks het middelpunt wordt van lawaaiige evenementen, daar hoeven mensen niet bang voor de zijn, zegt Hellinga. "Dat gaat echt niet gebeuren. Het is straks weer een mooie plek om er net als vroeger op zondag een kerkdienst in de openlucht te houden. Of misschien een kleinschalig akoestisch muziekoptreden, waarbij vooral familie, vrienden en kennissen om de vijver heen kunnen staan. Maar grote evenementen, daar hoeven mensen echt niet bang voor te zijn. Het moet gewoon weer een leuke plek worden, waar mensen graag naartoe gaan. We laten de geschiedenis herleven", aldus Hellinga. Op 21 maart, als de lente begint, moet de klus klaar zijn.