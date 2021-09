Opgerolde 'drugsboerderij' zorgt voor déjà vu in Dalen: 'In 1974 ook al'

Een buurtbewoner kreeg een déjà vu toen hij gisteravond het nieuws meekreeg over de opgerolde 'drugsboerderij'. "Ik dacht: verdraaid, alwéér? Vlak nadat wij hier kwamen wonen was dat volgens mij ook al het geval." Wat online speurwerk leverde inderdaad de bevestiging op die hij al meende te herinneren: "In 1974 was het er ook al raak."

Grootste pepmiddelenlab van Nederland

Verhalen over opgerolde drugslaboratoria halen tegenwoordig met enige regelmaat het nieuws, maar dat was een kleine vijftig jaar geleden wel anders. In een schuur achter de boerderij aan de Eldijk werd destijds een drugslaboratorium aangetroffen waar amfetamine - ook wel bekend als speed - werd geproduceerd. Het was volgens de Daler politie het grootste pepmiddelenlab dat ooit in Nederland was aangetroffen.

Het verhaal achter het toentertijd opgerolde lab liet zich bijna wegschrijven als een surrealistische thriller. De boerderij was destijds gehuurd door de Hongaar Miklos F., een toneeltechnicus uit Amsterdam die een relatie had met actrice Carletta Banting. Zij vond de boerderij in Dalen een ideale locatie om rustig bij te komen van het drukke leven in de theaters. Ze wist echter niet dat haar vriend in de schuur achter de boerderij amfetamine produceerde.

Donkere kamer

Dat had ze overigens wel kunnen weten, want F. had zich in Amsterdam al eens op datzelfde terrein begeven. Toen hij en Banting neerstreken aan de Eldijk en de schuur op het erf tot zijn domein maakte, had hij zowel tegen zijn vriendin als de buren verteld dat de schuur in de achtertuin als donkere kamer werd gebruikt voor het ontwikkelen van foto's. "En ik had geen reden om daar aan te twijfelen", zei Banting destijds tegen het Nieuwsblad van het Noorden.

De politie, met wachtmeester Geert Ottens uit Dalen in het bijzonder, was het laboratorium via een afnemer van de amfetamine op het spoor gekomen. Zij geloofden de actrice, die bleef volhouden van niets te weten. Nadat ze een dag en nacht in de cel van het politiebureau in Emmen had gezeten, mocht ze haar weg weer vervolgen. Ze was niet bij de zaak betrokken. F. en zijn afnemer uit Utrecht hadden wel wat uit te leggen. Hun geproduceerde amfetamine had een straatwaarde van 200.000 gulden.

Lopend vuurtje

Net als in 1974 verspreidde het nieuws dat er zondag weer een drugslab werd aangetroffen in een boerderij aan de Eldijk in Dalen zich als een lopend vuurtje door het dorp. Sommige buurtbewoners probeerden op de weg voor het erf een glimp op te vangen van hoe het xtc-laboratorium, dat vandaag verder werd ontmanteld. Al was het schouwspel door de bebossing en bomen om de boerderij heen amper te zien.

Buurtbewoners die de ontmanteling van een afstandje volgden, hoefden er in ieder geval niet op te rekenen dat Carletta Banting ook nog even een kijkje kwam nemen bij haar oude vakantiewoning. "Na die vreselijke gebeurtenissen ga ik nooit weer naar Dalen", liet de inmiddels 82-jarige Banting 47 jaar geleden weten na de opmerkelijke gang van zaken.

Verslaggever Tom Meijers nam vandaag een kijkje aan de Eldijk in Dalen om te vertellen wat er met het ontdekte drugslab gebeurt