Wat vind jij: Nederland moet net als Denemarken de coronamaatregelen loslaten

Vanaf 25 september is een coronapas nodig in bijvoorbeeld de horeca (Rechten: ANP)

Daar staat wel tegenover dat bezoekers van horeca, theaters of concertzalen een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. Dat is een vaccinatiebewijs, een negatieve test of een bewijs van herstel van corona. De nachthoreca blijft voorlopig dicht, maar meerdaagse evenementen en festivals mogen in afgeslankte vorm wel doorgaan.

Verder kondigt het kabinet aan dat het thuiswerkadvies wat wordt versoepeld. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer blijft nog wel van kracht. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de coronamaatregelen.

Denemarken

Denemarken liet afgelopen vrijdag alle coronaregels los. In het Scandinavische land hoef je geen coronatoegangsbewijs te tonen als je op stap wil. Ook mag iedereen weer op kantoor werken. Wel zijn er de nodige verschillen met Nederland. In het Denemarken is 83 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, in Nederland is dat zo'n 74 procent. De Deense overheid ziet corona mede vanwege die hoge vaccinatiegraad niet meer als een bedreiging voor de bevolking.

Het ruim 5 miljoen inwoners tellende Denemarken had de beperkingen die verspreiding van het coronavirus moesten voorkomen al grotendeels geschrapt. Inwoners hadden sinds begin deze maand op veel plaatsen geen coronapas meer nodig, waarmee ze onder meer konden bewijzen dat ze zijn gevaccineerd. Het is de vraag of de Denen definitief zijn verlost van coronamaatregelen. De regering heeft gewaarschuwd dat die snel weer ingevoerd kunnen worden als de situatie toch weer verslechtert.

Wat vind jij?

Vind jij dat Nederland net als Denemarken alle coronamaatregelen los kan laten? Of is ons land daar nog niet klaar voor en is het juist goed dat we nog regels hebben?