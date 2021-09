Landsadvocaat wil vergunning boeren intrekken: 'Ik ben hier enorm woest over'

Om de stikstofcrisis in de buurt van natuurgebieden snel op te lossen, zijn volgens de landsadvocaat rigoureuze maatregelen nodig. In een advies aan het ministerie van Landbouw stelt landsadvocaat Hans Besselink dat de overheid niet moet aarzelen om vergunningen van boeren in te trekken als hun bedrijven de stikstofnormen ver overschrijden.

Hij schrijft dat in een brief aan het ministerie, ingezien door het AD. Een veehouder moet vrijwel direct stoppen met boeren als de vergunning wordt ingetrokken. De maatregel gaat veel verder dan onteigening, waarbij het nog jaren kan duren voordat een boerenbedrijf gesloten wordt. Volgens Besselink 'zal onteigening niet tot een snel resultaat leiden', maar 'intrekking van vergunningen kan dat wél'. Intrekken van vergunning wordt volgens het AD gezien als de 'nucleaire optie', oftewel de zwaarst denkbare maatregel.

'Wordt steeds gekker'

LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins is verbijsterd over het advies van de landsadvocaat. "Het wordt steeds gekker, dit is echt on-Nederlands", reageert hij. "Ik ben hier enorm woest over."

Bruins vindt het onbegrijpelijk dat boeren die in het verleden een rechtmatige vergunning kregen 'm nu zomaar kunnen kwijtraken. "We leven toch in een fatsoenlijk land? Je kan toch niet zomaar iemands rechten intrekken?"

Acties op komst?

Volgens het AD stelt de landsadvocaat dat na het intrekken van de vergunning nog gesproken kan worden over financiële compensatie. "Je zegt tegen boeren: hup, weg. En we kijken wel hoe we het dan afhandelen. Nou, dan weet je wel wat dit financieel betekent... Ik heb er geen woorden voor dat dit scenario überhaupt op tafel ligt."

De LTO Noord-voorman zegt dat de boerenbelangenorganisatie vandaag nog contact zoekt met de minister en met de verschillende Kamerfracties. "Dit plan moet gewoon van tafel. Als dat niet het geval is, weet ik niet wat er onder boeren gebeurt. Het loopt bij mij al hoog op en dat zal bij alle boeren zo zijn."

Vorige week werd bekend dat het kabinet plannen heeft om boeren rond Natura 2000-gebieden uit te kopen of te onteigenen. Dat is volgens Den Haag nodig om de stikstofuitstoot te verlagen, om zo meer ruimte te maken voor grote woning- en wegenbouwprojecten. LTO Noord stelde dat het zelf een plan heeft gemaakt, in samenwerking met onder meer VNO-NCW en Natuurmonumenten. Volgens Bruins is dat plan goedkoper en is daar wél draagvlak voor.

