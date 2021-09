Ziekteverzuim zorg en welzijn op hoogste niveau sinds 2003

Het ziekteverzuim onder werknemers in de sector zorg en welzijn steeg in het tweede kwartaal van dit jaar naar 6,5 procent. Dat is het hoogste verzuimcijfer voor die sector in een tweede kwartaal sinds 2003. Het cijfer is met 0,4 procent omhoog gegaan ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Net als in voorgaande kwartalen was het verzuim in de zorg hoog ten opzichte van andere bedrijfstakken. Het gemiddelde verzuim van werknemers in alle bedrijfstakken lag in het tweede kwartaal op 4,7 procent. Dat betekent dat van elke duizend te werken dagen 47 zijn verzuimd wegens ziekte.

Hoger dan normaal

Zorginstellingen voelen de gevolgen van de ziekmeldingen. Onder meer het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) moet door personeelstekort ingrijpen en vreest dat in het najaar de spoedeisende hulp vaker dichtgaat. Het ziekteverzuim is hoger dan normaal door anderhalf jaar covid-zorg, zegt bestuurder Paul van der Wijk van het WZA.

In de verpleging, verzorging en thuiszorg (7,9 procent), gehandicaptenzorg (7,2 procent) en kinderopvang (6,9 procent) lag het ziekteverzuim in het tweede kwartaal van 2021 hoger dan gemiddeld voor de hele zorg- en welzijnssector. Het verzuim onder huisartsen en gezondheidscentra lag in het tweede kwartaal met 5,3 procent onder het gemiddelde.

Kinderopvang

In de cijfers van het CBS valt verder op dat in de kinderopvang het verzuim het hardst is gestegen vergeleken met het tweede kwartaal van 2020. Het verzuim ging van 5,8 naar 6,9 procent. Dat heeft mogelijk te maken met de hoge werkdruk. Vakbond FNV heeft opgeroepen te gaan staken. In Assen komen stakers vandaag samen in de Bonte Wever.