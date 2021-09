Weinig animo in Drenthe voor nieuwe staking kinderopvang

Medewerkers van de kinderopvang gaan vandaag opnieuw staken tegen de hoge werkdruk in hun sector. Aan de actie doen volgens vakbond FNV werknemers van 660 kinderopvanglocaties uit het land mee. In Drenthe zijn dat alleen vijf werknemers van IKC G.A. De Ridder in Beilen.

Zij verzamelen zich vandaag bij De Bonte Wever in Assen, waar ook stakers uit andere delen van Noord-Nederland komen. Er worden in Assen zo'n driehonderd mensen verwacht. Landelijk wordt gerekend op minstens vierduizend stakers.

Weinig Drentse stakers

Deddy Dorenbos van vakbond FNV denkt te weten waarom de stakingsbereidheid in Drenthe laag lijkt te zijn. "Het zou kunnen dat de werkdruk hier wat lager is dan bijvoorbeeld in de Randstad. En misschien zijn Drenten ook minder snel geneigd om te staken. Medewerkers hebben vaak de indruk dat ze ouders en kinderen hiermee duperen."

De actievoerders eisen dat de werkgevers meer doen om op korte termijn de werkdruk te verlagen. Volgens FNV zou dat bijvoorbeeld kunnen door groepshulpen aan te nemen. De pedagogisch medewerkers moeten wat de bond betreft "hun tijd daadwerkelijk aan de kinderen kunnen besteden in plaats van aan administratie of de vuile vaat".

Tweede staking

Het is de tweede landelijke staking van de kinderopvangsector dit jaar. In juli werd ook al een nationale actiedag gehouden. Daar deden toen geen Drenten aan mee.

Volgens Dorenbos wordt het werk weer neergelegd, omdat de vorige staking 'niet zoveel' heeft opgeleverd. "We willen afspraken maken die nú meteen de werkdruk verminderen", legt ze uit. "De werknemers zeggen: we hebben niks aan langetermijnafspraken die niet meteen iets oplossen."

Werkgevers wijzen naar Den Haag en zeggen dat er meer geld nodig is om de werkdruk aan te passen. "Wij van FNV vinden dat we nu cao-afspraken moeten maken met de werkgevers, want Den Haag laat te lang op zich wachten."

'Altijd maar flexibel zijn'

Onder het personeel is ook veel onvrede over de hoge mate van flexibiliteit die van hen wordt geëist. Ze moeten "altijd maar flexibel zijn in hun tijd", stelt FNV. "Een contract hebben voor 18 uur en 40 uur beschikbaar zijn, is geen uitzondering. Bied ze liever een contract met meer vaste uren aan in plaats van steeds maar dat onzekere stand-by staan."

Alleen FNV-leden gaan staken. Vakbond CNV maakte voor de zomer wél cao-afspraken met de werkgevers, die zijn verenigd in de organisaties BK en BMK. FNV vindt echter dat die tekortschieten.

