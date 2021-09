Drenthe College luidt noodklok over inburgeringsonderwijs

Als de overheid niet met meer geld komt voor inburgeringsonderwijs, dan verdwijnt dat van de mbo-scholen in Nederland. Daarvoor waarschuwt Arwin Nimis, voorzitter van het college van bestuur van het Drenthe College. "Alles wat je nu afbreekt is heel lastig om straks weer op te bouwen."

"Het gaat ons niet om het concurreren met particuliere instellingen of om het geld verdienen", vervolgt Nimis. "Wij willen mensen die nieuw zijn in Nederland een goede start geven. Dat is onze maatschappelijke taak."

Hogere eisen, minder geld

Het inburgeringsonderwijs in Nederland staat onder druk. Op 1 januari gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Voorheen was het een taak van de landelijke overheid, maar die gaat dit overdragen aan gemeentes. De gemeentes krijgen hiervoor echter minder geld dan dat daar voorheen voor beschikbaar was, terwijl de eisen voor het inburgeringsonderwijs juist toenemen.

"De eis dat de kwaliteit van wat je moet kunnen qua Nederlandse taal omhoog gaat, is geen slecht idee", vindt Nimis. "De gedachte om mensen goed op te leiden voor de samenleving, daar hebben we allemaal iets aan. Maar wij hebben twee eisen. Den Haag moet hiervoor betalen en laat het inburgeringsonderwijs bij de mbo-opleidingen."

Budget al acht jaar bevroren

Mbo-instellingen geven nu ruim dertig jaar inburgeringslessen. Sinds 2013 is het budget hiervoor hetzelfde gebleven. Met de nieuwe aanbesteding kunnen ook particuliere instellingen zich inschrijven.

Maar volgens Nimis is er een groot voordeel om het inburgeringsonderwijs bij de mbo-instellingen te houden. "Als mensen zijn ingeburgerd en de Nederlandse taal hebben geleerd, kunnen wij ze ook direct opleiden voor een beroep. Wij kunnen hun talenten herkennen. Op die manier worden zij straks niet van het kastje naar de muur gestuurd."

In Drenthe geeft naast het Drenthe College ook het Alfa College inburgeringslessen. Beide partijen trekken samen ten strijden. "1 januari komt eraan. Wij blijven in gesprek met de Drentse gemeentes, maar we op dit moment zien we dat we niet dichter tot elkaar komen."

