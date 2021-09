Nieuw Drentse theaterspektakel: boerenopstand van Boer Koekoek

Boer Koekoek leidde in 1963 het boerenprotest in Hollandscheveld (Rechten: ANP)

In 2023 is het precies zestig jaar geleden dat de Opstand der Braven plaatsvond in Hollandscheveld. Een speciale karabijnbrigade van de politie komt daar in 1963 drie keuterboeren en hun geziennen uit hun boerderijtjes zetten. Honderden mensen komen in opstand en raken slaags met de politie. De boeren verliezen, maar Boer Koekoek is een landelijke bekendheid en komt in de Tweede Kamer terecht.

'Geschiedenis lijkt zich te herhalen'

Directeur Pieter-Bas Rebers van De Tamboer kwam met het idee voor het locatietheater. "Het verhaal van de Boerenopstand en boer Koekoek heeft me altijd gefascineerd, maar blijkt ook nu weer actueel te zijn. Nog niet zo lang geleden zagen we boeren massaal in opstand komen tegen politiek beleid, zien we het succes van een boerenpartij in de Kamer en de opkomst van kleine, populistische politieke partijen. Het is bijzonder om te zien hoe de geschiedenis zich in sommige aspecten lijkt te herhalen."

De jaren zestig zijn een slechte tijd voor de kleine boertjes. Terwijl vanuit Den Haag schaalvergroting met kracht wordt gepropageerd, gaat de ene na de andere boer op het platteland failliet. Boeren zijn het niet eens met de overheidsmaatregelen, rampschadewet, eierprijzen, melkprijzen en de verplichte TBC-keuring.

Boer Hendrik Koekoek gaat in die tijd de strijd aan met Den Haag. In Hollandscheveld vindt in 1963 de grootste protestactie plaats, onder aanvoering van Koekoek. Drie keuterboeren zijn dan al jarenlang verwikkeld in een strijd vanwege een opgelegde heffing voor het Landbouwschap. Die organisatie legt beslag op de boerderijen en het land.

Drie boerengezinnen worden met huisraad, kippen en koeien op straat gezet. Honderden demonstranten raken slaags met de karabijnbrigade, die de demonstranten met traangas en knuppel te lijf gaat. Uiteindelijk moeten de boeren hun nederlaag erkennen.

Locatie gezocht

Theaterdirecteur Rebers is blij dat Tom de Ket aanhaakt bij het project. "Tom heeft al ontzettend grote, geslaagde theaterproducties op bijzondere locaties op zijn naam staan. Daarom is het zo fantastisch dat hij de productie voor deze voorstelling op zich wil nemen. We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie in of rondom Hollandscheveld. Een voorstelling met zo'n onderwerp hoort natuurlijk ook op de juiste plek plaats te vinden."

