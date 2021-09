Dorpsbestuur Klazienaveen is klaar met 'stroperige' communicatie gemeente

De ergernis is groot bij Gerfen. De communicatie verdient ook op andere vlakken niet de schoonheidsprijs. Als voorbeeld noemt hij de parkeerproblematiek rondom zorgcentrum De Dillenhof aan De Melde.

"Volgens ouderen parkeren daar soms auto's op de plekken die voor hun bestemd zijn. Zij doen hun beklag bij de gemeente, die vervolgens weer doorverwijzen naar ons. Maar wat kunnen wij doen? Parkeerplaatsen erbij bouwen? Nee, parkeerbeleid is een zaak van de gemeente."

Marktplein

Frustratie is er ook over het moeizame vervullen van het verlanglijstje, vindt de dorpswoordvoerder. Een vurige wens is de aanleg van een vijftiental camperplaatsen in het centrum. "De herinrichting van het Marktplein bood daar in onze ogen gelegenheid voor. Een plek nabij het Esdal College vonden wij zeer geschikt."

Volgens Gerfen werd er gehoopt om de aanleg te combineren met de komst van een openbaar toilet. "De boel lag immers toch al open. We wilden daar zelf over meedenken en aan meebetalen. Maar de gemeente ging daar helaas niet in mee."

De grap raakt er af

Al deze plannen bleven voorlopig in de week liggen. Wat frustreert is dat het moeilijk is om hier met de gemeente concreet over in gesprek te komen. "Binnenkort klimmen we in de pen om dit de gemeente nog eens duidelijk te maken." Het vreet volgens Gerfen aan de motivatie van het dorpsbestuur. "De grap raakt er zo een beetje van af."

Bezuinigingen

Woordvoerder Marianne Tiemens van de gemeente laat weten dat er vaker opmerkingen zijn binnengekomen over de communicatie. "Daarover blijven we met elkaar in gesprek. Als dorpsbesturen suggesties hebben voor verbeteringen, dan kunnen ze dat aangeven tijdens de contacten die we regelmatig hebben."

Het plan voor een openbaar toilet is door bezuinigingen sinds 2019 in de ijskast geplaatst. "Over de komst van camperplaatsen is in het verleden wel eens over is gesproken. Concreet is dat verder nooit geworden. "Maar als de dorpsvertegenwoordiging dit als wens heeft, dan raden we ze aan om dat in te brengen."