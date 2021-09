Aantal ontdekte drugslabs in Drenthe gedaald in eerste half jaar van 2021

De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is aanwezig bij een drugslab in Eext (Rechten: ANP/Rob Engelaar)

Het aantal productie- en dumplocaties van synthetische drugs in Noord-Nederland is in het eerste half jaar van dit jaar gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Van januari tot juli zijn er vier productielocaties opgerold, al zaten daar geen Drentse locaties tussen. Dat blijkt uit cijfers van het European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production Sites (ERISSP).

Vorig jaar werden in Noord-Nederland elf productielocaties ontdekt en opgerold. Dat was mede het gevolg van interventies vanuit het gekraakte communicatienetwerk Encrochat, waarmee criminelen communiceren. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er wel vier productielocaties voor synthetische drugs ontdekt. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er acht.

In Noord-Nederland zijn in de eerste helft van 2021 geen opslaglocaties aangetroffen.

Geen nieuwe productielocaties

In totaal zijn er vorig jaar elf drugslabs opgerold, waarvan zes in Drenthe stonden. Van januari tot en met juli werden in Drenthe geen nieuwe productielocaties aangetroffen. Wel werden deze zomer drugslabs in Nieuw-Roden (30 juli) en Dalen (12 september) opgerold, maar deze vondsten zijn niet meegenomen in de cijfers van ERISSP.

In het eerste half jaar van dit jaar zijn er in totaal acht dumplocaties met afval afkomstig van de productie van synthetische drugs aangetroffen. Het gaat om twee dumpingen in Drenthe, vijf in Groningen en één in Friesland. Vorig jaar waren er in totaal dertien drugsdumpingen, met in de eerste helft van vorig jaar acht locaties.

Hoe herken je een drugslab?

Volgens de politie wordt veel waarde aan de waarneming van omwonenden gehecht als het gaat om het signaleren van drugslabs en het delen van die informatie. Hoe je een drugslab kunt herkennen wordt in onderstaande video uitgelegd.