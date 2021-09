Ambulances in Drenthe vaker te laat

Daardoor moeten patiënten langer wachten. Volgens UMCG Ambulancezorg komt dat door personeelsgebrek op de spoedeisende hulp in ziekenhuizen. "Een ziekenhuis geeft dan bij ons aan dat de ambulance niet op de spoedeisende hulp terecht kan", zegt directeur Victor Verrijp. "Dat heeft dan weer gevolgen voor de beschikbaarheid van de auto voor een volgende patiënt." Overigens kunnen patiënten met levensbedreigende aandoeningen altijd terecht op een spoedeisende hulp.

De wettelijke norm is dat ambulances in 95 procent van de gevallen binnen vijftien minuten aanwezig moeten zijn. "In Drenthe lukt ons dat in ongeveer 90 procent van de gevallen", legt Verrijp uit. "In het overgrote deel zijn we er binnen tien minuten, zeker als het gaat om superspoed. Maar de afspraak is dat we er binnen vijftien minuten moeten zijn, maar het gebeurt dus ook dat dat ruim zestien minuten wordt."

'In gesprek'

Volgens Verrijp moet goed gesproken worden met ziekenhuizen en huisartsen om tot een oplossing te komen. "Het zit hem gewoon in het aantal verpleegkundigen in ziekenhuizen", verduidelijkt hij. "Dat is noodzakelijk om zogeheten time-outs te voorkomen." Afgelopen vrijdag was de spoedeisende hulp in Assen en Emmen enkele uren dicht wegens personeelsgebrek op andere afdelingen.

De bestuursvoorzitter van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gaf gisteren aan dat zo'n time-out vaker gaat voorkomen. UMCG Ambulancezorg is daar bezorgd over. "We moeten met alle ziekenhuizen in Noord-Nederland in gesprek om te kijken hoe we dit het hoofd gaan bieden."

