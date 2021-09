Coronatoegangspas: horeca wil niet voor politieagent spelen

De horeca in Drenthe zit niet te wachten op een coronatoegangsbewijs. Dat zou betekenen dat zij iedereen aan de deur of op het terras moet controleren of zij gevaccineerd zijn of een test hebben gedaan met negatieve uitslag.

Vanaf 25 september komt een einde aan de 1,5 meter-samenleving, zo maakt het kabinet vanavond bekend. Maar bij de horeca voelt dat niet als een bevrijding. Daar heerst juist het gevoel dat de coronamaatregelen in de horeca worden verscherpt met het coronatoegangsbewijs.

"Ik ben hier absoluut niet blij mee", zegt Bianca Zwiers van lunchroom Van Robuust in Beilen. "Wij doen nu nog keurig de registratie van klanten. Dat is ook direct het maximum wat we gaan doen. We willen niet voor politieagent spelen."

Schijnveiligheid

Ook Maarten van Oosten van café De Kansel in Meppel weigert mee te werken aan het controleren van QR-codes in zijn café. "Op zich ben ik niet tegen de QR-codes, maar dit is de ultieme vorm van schijnveiligheid. Ook als je gevaccineerd bent kun je nog corona krijgen of het overdragen op andere mensen. Laat het aan de mensen zelf over of ze een café willen bezoeken."

In zijn bruin café komt een heel breed publiek. "Van ouders met kinderen in de kinderwagen tot mensen op leeftijd. Sommigen kunnen vanwege medische redenen niet gevaccineerd worden. Dan zou je aan testen voor toegang moeten doen, maar dat is in Meppel niet mogelijk. Moeten ze dan eerst naar een andere plaats hiervoor reizen? Ik pas ervoor om coronatoegangsbewijzen te controleren."

Met een schuin oog kijkt de horecaondernemer naar Engeland, waar de coronamaatregelen zijn losgelaten. "Daar zie je dat het aantal besmettingen niet heel sterk is toegenomen. Laat ons ook gewoon vrij. Het controleren van QR-codes betekent veel extra werk en het schrikt bezoekers af."

'Niemand uitsluiten'

Bij Go Play Indoor Meppel gaan ze ook niet meewerken aan QR-controles. "Wij hebben besloten dat we niemand willen uitsluiten bij de deur", laat het bedrijf weten op Facebook.

"We hebben een verschrikkelijke rotperiode achter de rug en likken na een fantastische zomer nog steeds onze wonden. Met het stopzetten van de steun, het blijven verlengen van een specifieke opgelegde sluittijd en het uitrollen van een QR controle systeem gaat de overheid een stap te ver. Het kan niet zo zijn dat heel het land van het slot gaat en wij een bepaalde groep moeten overtuigen van een vaccin. Dat is niet aan ons. Geen steun betekent ook geen maatregelen."

'De overheid heeft dit heel netjes geregeld'

Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, kijkt niet gek op van het plan van het demissionair kabinet. In november voorspelde hij al dat er een coronapas zou komen in het RTV Drenthe-programma De Staat van Drenthe. "Er is veel over te doen, maar ik vind dat de overheid dit heel netjes regelt. Het is prima dat je je niet laat vaccineren, maar dan krijg je beperkte toegang tot bepaalde plekken. Wil je wel heen? Dan kun je je op de kosten van de samenleving laten testen. De meerderheid heeft zich wat dat betreft heel beleefd en solidair opgesteld."

De overheid is volgens de hoogleraar bevoegd om deze beslissing te nemen. "Op 1 december is de coronawet in werking getreden. Die verloopt na drie maanden en kan dan worden verlengd als de situatie daar om vraagt, zoals op 1 september nog is gebeurd. Normaal kan in een crisissituatie de overheid in zijn eentje beslissen, maar nu heeft ook de Tweede Kamer nog instemmingsrecht. Zij hebben het laatste woord over de coronatoegangspas."

Brouwer heeft niet veel begrip voor de klagende horeca. "Laat ze een paar dagen vrij nemen en naar Frankrijk gaan. Daar is dit al ingevoerd en dat loopt heel soepel. Bovendien wil je niet dat er hier opnieuw problemen uitbreken, zoals in Australië, en dat we een nieuwe lockdown krijgen."