OM: 'Man die burgemeester bedreigde niet meer de gevangenis insturen'

De verdachte werd op 9 december aangehouden. In de woning vonden de agenten een flinke hoeveelheid wapens. De man stond dinsdag terecht voor het bedreigen van de burgemeester en zijn familie en gemeentewerkers die rondom de woning van de verdachte bezig waren met rioolwerkzaamheden. Justitie verwijt de man ook verboden wapenbezit. "Maar ik hou er rekening mee dat een groot deel hiervan onklaar was gemaakt voor gebruik", zei de aanklaagster.

Intensief overleg

Ze eiste dat de man zich laat behandelen en een locatie- en contactverbod met de burgemeester en gemeenteleden. De man zou een enkelband moeten dragen. Volgens de officier van justitie was voorafgaand aan de aangifte intensief overleg gevoerd door Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) en veteranenzorg, in de hoop de communicatie tussen de gemeente en de verdachte te verbeteren. Dit is helaas niet gelukt.

De grens was bereikt

De gemeente besloot aangifte te doen om aan te geven dat de grens was bereikt. "Het doel van de aangifte is dat de verdachte de hulp krijgt die hij nodig heeft", zei de officier van justitie. De verdachte is onderzocht in het psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum. De man is oorlogsveteraan. Hij werd in 1978 uitgezonden naar Libanon en liep op jonge leeftijd oorlogstrauma's op.

De man kampt met een chronische posttraumatische stressstoornis. Daarbij is bij hem een persoonlijkheidsstoornis geconstateerd. Dit uit zich in een groot wantrouwen en achterdocht tegenover overheidsinstanties. De man kan zijn acties en uitingen niet indammen en weet niet wat hiervan de impact is. De bedreigingen moeten hem daarom in verminderde mate worden aangerekend. Het verzamelen van (verboden) wapens is wel een bewuste keuze van de man en is hij hierin volledig toerekeningsvatbaar.

Pseudokoop

De advocaat van de 60-jarige Ericaan zei dat er een beeld is geschapen van een onberekenbare veteraan met een wapenarsenaal. Volgens hem heeft de politie een pseudokoop willen doen om bij de verdachte een werkend wapen te kopen. "En dat is niet gelukt, want dat was er niet". Volgens de advocaat woonde de verdachte bewust achteraf, om extra prikkels te vermijden.

Maar die rust werd hem kennelijk niet gegund, door onder meer acties van de gemeente. "Die speelde privégegevens van zijn vrouw door aan haar werkgever, waardoor ontslag volgde", zei de raadsman. Ook deugden de rioolwerkzaamheden bij het huis van de Ericaan niet en zijn zij vijf dagen afgesloten geweest van het riool. "Dit leidde tot escalaties", zei de raadsman, "Mede door toedoen van de gemeente is de relatie aan gort geholpen".

Uitspraak is op 28 september.