Scania Meppel gaat meer personeel vast in dienst nemen

Gisteren maakte de zustervestiging Scania productie in Zwolle bekend dat 200 medewerkers een vaste baan aangeboden krijgen. Zij werken daar nu via een uitzendbureau. "Scania Meppel doet het meer geleidelijk, maar volgt dat voorbeeld", zegt directeur Erik de Gilde. "We helpen flexkrachten aan een vaste baan."

Dit jaar gaat het om 45 mensen en dat aantal kan doorgroeien tot 75. Van de 650 medewerkers in Meppel is dan de helft in vaste dienst. Een deel zal altijd in de flexibele schil blijven, verwacht De Gilde. "De werving gaat via het uitzendbureau. Zo krijgen we mensen binnen. Daarna beoordelen wij of ze het werk aankunnen en of ze serieus en gemotiveerd zijn. Een deel kan dan later in vaste dienst komen, een ander deel blijft flexibel. Zo kunnen we altijd opschalen en afschalen in drukke en minder drukke periodes. We hebben enige flexibiliteit wel nodig."

"Alleen hoeft de flexibele schil niet onnodig groot te zijn", vervolgt hij. "De marktberichten zijn goed. Er zijn veel bedrijven die onze vrachtwagens willen kopen, dus er is vertrouwen om meer mensen vast aan te houden."

Scania geteisterd door tekort aan chips

In de afgelopen weken lag de productie in Meppel en Zwolle met regelmaat stil door een tekort aan halfgeleiders (computerchips). Inmiddels is de productie hervat en draait de fabriek op twee derde van zijn capaciteit. "Deze stap in personeelsbeleid heeft niets te maken met de chiptekorten. Het personeel stemmen we af op de vraag naar vrachtwagens en die is goed. Het tekort aan onderdelen komt door de coronacrisis en is tijdelijk. Als er straks weer volop chips zijn, hebben we iedere medewerker hard nodig", besluit de Gilde.

Lees ook: