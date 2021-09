IMG haalt regio Langelo uit schadereling, provincie boos

De provincie Drenthe is boos op het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). En op minister Stef Blok. Het IMG heeft de regio rond de ondergrondse gasopslag bij Langelo en Norg uit de schaderegeling voor het Groninger gasveld gehaald. Het instituut heeft dit geconcludeerd op basis van twee onderzoeksrapporten. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra is woest.

Inwoners van het gebied rond de ondergrondse gasopslag zeggen al jaren dat diepe bodemdaling voor veel schade zorgt in het zogeheten 'randgebied' rondom gasopslag Langelo. Het IMG liet hier onderzoek naar doen door TNO en de TU Delft. De conclusie van dat onderzoek was dat 'diepe bodemdaling geen directe schade aan huizen kan veroorzaken'.

IMG liet een vervolgonderzoek doen door Deltares en trekt op basis van beide rapporten nu de conclusie dat het niet aannemelijk is dat het merendeel van de reeds gemelde schade is ontstaan door gaswinning of de ondergrondse gasopslag. Daarom hoeft de schade niet te worden vergoed. Gedeputeerde Stelpstra vindt dit besluit onbegrijpelijk. "IMG trekt de conclusie uit de rapporten dat er geen verband is tussen schade aan gebouwen en mijnbouwactiviteiten in de regio rond de gasopslag, maar net zo hard sluiten beide rapporten een verband ook niet uit."

Onacceptabel

Stelpstra vindt de handelswijze van IMG 'onacceptabel' en heeft een boze brief gestuurd aan minister Stef Blok die over de gaswinning gaat. "De gasopslag in Langelo is deels de oplossing voor het stoppen van de gaswinning in Groningen. Waar tot voor kort nog sprake was van een ruimhartige afhandeling van schade en geen afwenteling van de gevolgen van Groningen op Langelo en Norg, worden de inwoners die schade hebben vermalen door de overheid."

Schademeldingen in die regio vallen nu niet meer onder de schaderegeling van het Groninger gasveld. Die regeling is simpel: heb je schade aan je huis dan wordt er vanuit gegaan dat het komt door gaswinning. In de rest van het land geld deze 'omgekeerde bewijslast' niet en ben je afhankelijk van een commissie die onderzoekt of de schade aan je gebouw wel of niet door gaswinning komt.

'Betrouwbare overheid'

Stelpstra is boos omdat het IMG in zijn ogen kennelijk lak heeft aan de uitkomst van een lange politieke discussie waarbij de Tweede Kamer concludeerde dat het gebied rond de gasopslag in Langelo onder de Groninger regeling moest vallen. De gasopslag krijgt meer gas te verwerken en dat zou kunnen leidden tot meer bodembeweging (stijgen of dalen van de bodem).

De gedeputeerde roept minister Blok op te handelen als 'betrouwbare overheid'. Dat kan volgens Stelpstra maar op twee manieren: de omgeving van Langelo terug in de Groninger schaderegeling of IMG moet maar aantonen waar de schades aan huizen in de regio Langelo-Norg wel vandaan komt.

'Leren we er nou nooit van?'

Stelpstra maakt zich grote zorgen voor een herhaling van het Groningse hoofdpijndossier over de gaswinning in Noord-Drenthe. "En weer worden rapporten opgesteld en inwoners vermalen. Gaan we er nou nooit van leren?" verzucht hij.

Morgen debatteert de Tweede Kamer met minister Stef Blok over gaswinning, het Drentse CDA-kamerlid Agnes Mulder is van plan om Blok aan de tand te voelen over het uitsluiten van de gasopslag Langelo-Norg uit de Groninger schaderegeling.

Lees ook: