Bom Havelte tot ontploffing gebracht

Even na vijf uur vanmiddag werd de bom aangesloten op het springstof. Het was de eer aan burgemeester van Westerveld Rikus Jager om de bom te laten ontploffen. Dat ging in één keer goed dankzij een voltreffer.

Rode knop

"Volgens mij zijn er niet zoveel burgmeesters die bommen laten ontploffen", zei Jager na afloop met een glimlach. "Op Havelte is een grote bommenteken neergelegd in 1944-45. Toen was het bedoeld om schade aan te richten en kwamen erbij mensen om het leven."

Jager vond het bijzonder om op de rode knop te drukken. "Het was een flink exemplaar want hij liet de grond flink trillen en liet een grote krater na. Dat viel wel op. Dit zijn stiekem wel de krenten in de pap van een burgemeester. Helemaal omdat hij nu geen mensen schade kan berokkenen."

Militairen opgesloten

De directe omgeving ondervond geen last van de ontploffing. De bom was van tevoren begraven onder 600 kuub zand. Daardoor was de knal nauwelijks te horen. De naastgelegen Van Helomaweg tussen Havelte en Wapserveen werd niet afgesloten.

Militairen op de Johannes Postkazerne kregen wel een duidelijke instructie: zij mochten tussen 17:00 en 19:00 de kazerne niet verlaten, omdat de ontploffing vlak bij de hoofdingang gebeurde. Op de kazerne zelf mochten zij wel vrij bewegen.

