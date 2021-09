'Burgerlijke ongehoorzaamheid' in Amen: buurt haalt 'gevaarlijk' overtollig split van weg

De dorpelingen hebben naar eigen zeggen meerdere keren aan de bel getrokken bij de gemeente Aa en Hunze, maar die onderneemt volgens hen geen actie. Ze voelen zich niet serieus genomen en besloten daarop het heft in eigen handen te nemen. Gisteravond hebben zo'n vijftien mensen met trekkers, sneeuwschuivers en bezems het overtollige split op twee kruisingen weggehaald. "Een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid", zegt Wytze Keuning.

'Gevaarlijk'

Keuning schetst de situatie: "Afgelopen augustus heeft een aannemer in opdracht van de gemeente die laag aangebracht. Maar zo'n laag moet natuurlijk ingereden worden, dat is begrijpelijk. Alleen ligt er zóveel split op sommige plekken, dat het gevaarlijk wordt." Volgens de inwoner van Amen zijn er meerdere fietsers en brommerrijders onderuit gegaan. Eergisteren belandde nog een auto in de sloot langs de weg. Volgens Keuning moest de automobiliste uitwijken voor een andere auto en raakte ze daarna in de slip. "Ik was daar als eerste bij. Ik kon horen dat ze over het grind gleed."

Na het ongeluk van afgelopen weekend nam Keuning zelf contact op met de gemeente. "Ik zat een beetje hoog in mijn emotie en was dus wel een beetje boos", vertelt hij. Volgens Keuning vertelde de gemeente hem dat er in de loop van de week gekeken zou worden naar de situatie in Amen. "Maar wij wilden daar niet op wachten. Een van mijn buren nam daarop het initiatief. Om half zeven gisteravond gingen we aan de slag. Een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid."

'Komt door het weer'

De gemeente Aa en Hunze laat weten bekend te zijn met het probleem van het split op de weg. "We vinden het echt erg vervelend wat er is gebeurd", zegt een woordvoerder over de ongevallen. "Onderdeel van ons wegenonderhoud is het aanbrengen van slijtlagen. Hierbij wordt een bitumenlaag op de rijbaan gebracht die wordt afgestrooid met een bepaalde hoeveelheid steenslag. Deze steenslag wordt in de bitumenlaag gewalst. Daarna moet het verkeer de rest doen."

"Na enige tijd wordt de overtollige steenslag geveegd en opgezogen. De duur tussen uitvoering en vegen is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij mooi weer en een lage luchtvochtigheid kan dat eerder dan bij een hoge luchtvochtigheid, zoals we de laatste tijd hebben gehad. Hoe beter de steenslag wordt ingereden, hoe hoger de kwaliteit van de uiteindelijke slijtlaag. Met borden worden de weggebruikers geattendeerd op de situatie."

De actie van de buurtbewoners heeft geen verdere consequenties: "Alles is uitgesproken en de lucht is geklaard", aldus de gemeente