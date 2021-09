Afstandsmaatregel wordt losgelaten: 'Maar geef elkaar de ruimte'

Volgens demissionair premier Rutte is het verantwoord om de anderhalve meter los te laten als bij risicovolle situaties met een coronapas wordt gewerkt. Zo'n bewijs toont aan dat iemand gevaccineerd, negatief getest is in de afgelopen 24 uur of besmet is geweest met corona. Mensen die geen vaccinatie- of herstelbewijs hebben, kunnen ook de komende tijd nog gratis een coronatest doen.

Toch is vanaf volgende week zaterdag niet alles zoals het voor de coronapandemie was. "Daarvoor zijn er te veel besmettingen en te veel ziekenhuisopnames", zegt de premier. Het loslaten van de afstandsmaatregel noemt Rutte dan ook 'spannend'. "Anderhalve meter blijft een veilige afstand. Geef elkaar de ruimte", is zijn advies.

Coronabewijs

Straks is het verplicht om een coronabewijs te tonen bij een bezoek aan een festival, theater, concert, horeca (binnen en buiten) bioscoop of professionele sportwedstrijd. Dat geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Bij meerdaagse festivals moet het bewijs elke 24 uur worden getoond. Gemeenten krijgen extra geld van het Rijk zodat zij werk kunnen maken om de maatregel te handhaven, bijvoorbeeld bij horecagelegenheden. De horeca blijft tussen 00.00 en 06.00 uur gesloten. Rutte: "Dit raakt vooral de poptempels en de discotheken en clubs. We zijn aan het kijken wat dit betekent voor de eigenaars en hoe we grote omzetverliezen en een lagere kaartjesverkoop bij festivals kunnen compenseren."

Evenementen binnen zonder vaste zitplaatsen, zoals popconcerten, zijn toegestaan. Voorwaarde is wel dat hooguit 75 procent van de zaalcapaciteit wordt gebruikt. Voor evenementen buiten gelden er geen restricties wat betreft bezoekersaantallen.

Onderwijs en ov

In het onderwijs is het niet meer verplicht een mondkapje te dragen. Ook vervalt de maximale groepsgrootte van 75 personen op het hbo. Volle collegezalen zijn dus weer mogelijk. Daarnaast wordt de quarantaineregel in het basisonderwijs versoepeld. Een hele schoolklas hoeft straks niet naar huis als één leerling positief test.

In het openbaar vervoer blijft het dragen van een mondkapje verplicht. Ook op delen van luchthavens is dat nog nodig. Het kabinet adviseert thuis te werken als het kan, en op het kantoor als het nodig is.

Volgens premier Rutte is het coronatoegangsbewijs een tijdelijke maatregel, maar een concrete einddatum kan hij niet noemen. Verwachtingen over het coronavirus hebben hem geleerd dat je een slag om de arm moet blijven houden, zo zei hij.

