Ziekenhuizen in de knel door coronakosten: 'Verzekeraars doen alsof alles straks weer normaal is'

Bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) wordt dat beeld deels onderschreven, al houdt het Asser ziekenhuis het hoofd nog boven water, zegt bestuursvoorzitter Paul van der Wijk. "Het is schrapen", erkent hij. "Ik herken wel een paar dingen van wat Kleinlugtenbeld zegt, zoals bijvoorbeeld de compensatie van door covid-19 gemaakte kosten. Daar komt ook bij dat het opschalen van ic-bedden, en daarmee ook personeel, extra kosten oplevert", somt hij op.

WZA-bestuurder Paul van der Wijk (Rechten: RTV Drenthe)

Financiële stabiliteit

Kleinlugtenbeld zelf is bestuurder van Nij Smellinghe in Drachten, één van de 28 regionale ziekenhuizen die is aangesloten bij SAZ. De verwachte omzet van het ziekenhuis dit jaar ligt vijftien procent lager dan de omzet in 2019, het laatste jaar voor de corona-uitbraak. "Dat gaan we de laatste maanden van het jaar nooit meer goedmaken", stelt hij. Hij wil dat de politiek en de zorgverzekeraars te hulp schieten. "Nu is financiële stabiliteit nodig om de komende jaren goede zorg te blijven leveren."

In het WZA is die zorg er ook, geeft Van der Wijk aan. "Ik maak me zorgen als ik naar 2022 kijk", zegt de bestuurder. "Covid-19 is niet zomaar verdwenen, we hebben onze handen vol op de spoedeisende hulp, mensen moeten door het virus geïsoleerd verpleegd worden en dat zijn structurele meerkosten die nergens gedekt zijn. Verzekeraars doen op hun beurt alsof we straks ineens weer terug zijn in het oude normaal. Met dat uitgangspunt wordt het voor ons wel heel moeilijk."

Doordat zulke kwesties in Den Haag bepaald worden, concencreert Van der Wijk zich liever op de dingen waar hij wel invloed op heeft. "Zoals onze investeringsagenda. Want de extra kosten die we door covid-19 maken, gaan ten koste van nieuwe initiatieven. We waren aan het kijken hoe we zorg meer digitaal konden laten plaatsvinden, maar zoiets schuift nu op, net als de bouw van nieuwe operatiekamers. Al moet ik zeggen dat dit al enigszins was vertraagd door de gevolgen van het coronavirus."

Geen zorgen bij Treant Zorggroep

Volgens de Treant Zorggroep behoren hun ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen, Scheper in Emmen en Refaja in Stadskanaal niet tot de twintig ziekenhuizen die door corona in de rode cijfers zijn terechtgekomen. "Met Treant hebben we er bovendien vertrouwen in dat de compensatieregeling naar behoren wordt toegepast. Zoals het er nu naar uitziet hoeft Treant geen beroep te doen op de hardheidsclausule", laat een zegsman van Treant Zorggroep weten.