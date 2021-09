Van Oosterhout over handhaving: 'Ik heb begrip voor ondernemers'

Er hoeft geen ondernemer in Emmen bang te zijn dat handhavers van de gemeente straks massaal voor de deur staan om te controleren of zij de nieuwe coronaregels juist uitvoeren. Dat zegt burgemeester Eric van Oosterhout in reactie op de persconferentie van dinsdagavond van het demissionaire kabinet.

Gemeenten krijgen geld van het rijk om extra toezichthouders te kunnen aannemen voor de handhaving. Vanaf 25 september is een coronatoegangsbewijs verplicht in horeca, theaters, bij festivals en professionele sportwedstrijden. Bedrijven en organisaties worden zelf verantwoordelijk dat zij klanten en bezoekers controleren op een coronapas. Gemeenten krijgen volgens demissionair premier Mark Rutte met het geld 'extra handjes' om te controleren of dit ook goed gebeurt.

Begripvol

Van Oosterhout heeft er vertrouwen in dat vanaf 25 september de samenwerking met ondernemers soepel verloopt. "Deze week hebben we een overleg gepland met de horeca, dan bespreken we hoe we met de nieuwe regels omgaan", zegt hij. "We hebben eerder allerlei soorten regels gehad en dat is in Emmen altijd goed gaan. Geen ondernemer hoeft bang te staan dat we met tien handhavers vlak na de opening op het terras staan. We doen het netjes en met begrip voor elkaar."

De burgemeester zegt dat het zwaartepunt van de controle ligt op de zaterdagavond, als veel mensen tijd doorbrengen in de horeca. Ook verwacht hij dat het tijd nodig heeft voor iedereen aan de nieuwe regels gewend is. "Maar ik ben ook bij FC Emmen en FC Groningen geweest. Daar gingen duizenden mensen heen en alles verliep heel soepel."

Er is begrip bij de burgemeester voor de ondernemers die niet blij zijn met de nieuwe regels. "Zij hebben er nu een extra taak bij", beseft hij, "terwijl je de hele zomer zo een restaurant binnen kon lopen. Nu voelt het voor de horeca als een soort achteruitgang. Ik heb eerder al van hen gehoord dat ze er niet blij mee zouden zijn als dit de regels zouden worden. Maar het gros van de ondernemers heeft ook wel door dat er iets moet gebeuren. Het alternatief is dat er helemaal niks kan."