'In de nachthoreca wordt het licht aan het einde van de tunnel steeds groter'

Ruben Neehoff (27) runt met zijn compagnon Jeffrey Mol in Emmen Club Limbo en cocktail- en streetfoodbar Tranquilo. Samen zijn ze ondanks de brij aan regeltjes van het afgelopen anderhalf jaar nog altijd positief gestemd. "Moet ook wel, anders zakt de moed je ter plekke in de schoenen", lacht Neehoff. Toch vindt hij het moeilijk om meteen te blij te zijn. "Ik heb daar wel reden voor, want in Club Limbo mag er straks weer gedanst worden en verdwijnt die anderhalvemeterregel."

Waar 'm die teleurstelling in zit? "Ik snap niet goed waarom alles om 00:00 uur op slot moet. Want iedereen die binnen komt is getest, gevaccineerd of genezen. Wat maakt zo'n tijdsgrens dan nog uit?", vraagt Neehoff zich af. "Maar", nuanceert hij, "we gaan wel even flink knallen vanaf 25 september, met de insteek dat je vroeg moet pieken", lacht hij nogmaals. "We hopen dat iedereen vroeg in de avond langskomt, net zoals uitgaan vroeger was. Is de kater de volgende ochtend ook minder erg."

Ruben Neehoff en Jeffrey Mol van Tranquilo en Club Limbo (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Een maatregel waar Neehoff, Mol en meer mensen in de horeca moeite mee hebben, is dat de nieuwe coronamaatregelen ertoe hebben geleid dat er voortaan ook iemand bij de cocktailbar moet staan om de QR-code van bezoekers te controleren. "Dan is de hele zomer qua maatregelen redelijk vrij geweest en wordt dat, juist nu het beter gaat, met zo'n maatregel verzwaard. Iemand die daar de hele dag moet staan kost mij een extra personeelslid. Of dat nodig is heb ik sterk m'n bedenkingen bij."

Bittere pil overleefd

In Assen hebben de stamgasten van New Café Image aan de Rolderstraat er mede voor gezorgd dat eigenaresse Carlijn Rymer de coronacrisis met haar kroeg tot dusver wist te overleven. Haar café stond erom bekend dat horecepersoneel in Assen en uitgaanspubliek er na twaalven graag nog een afzakkertje kwamen nemen. "En dat viel ineens weg", weet Rymer nog goed. "Een bittere pil, maar ik ben allang blij dat ik en het café er nog zijn."

Rymer vindt het naar eigen zeggen lastig om elk kabinetsbesluit te betwisten. "Overal valt wel wat voor te zeggen, zo ook de maatregelen die voor na 25 september zijn aangegeven. Wat ik vooral heel lastig vond, was dat ik in de kroeg op een gegeven moment geen pubquizzen en bingoavonden mocht organiseren. Als dat weer mag, zou ik het al heel fijn vinden. Net als het vooruitzicht dat er weer een leuk bandje bij ons te gast is. Ik kan daar echt naar uitzien."

Carlijn Rymer, uitbaatster van New Café Image in Assen (Rechten: Jorrit Huizenga)

Corona heeft het Rymer, die New Café Image in 2018 overnam, flink moeilijk gemaakt zegt ze. "Maar we hebben afgelopen anderhalf jaar overleefd, dus dan moet het deze laatste maanden ook nog lukken", spreekt ze hoopvol uit. Veel vaste gasten steunden haar in allerlei opzichten, en mede door shows en evenementen met livestreams te organiseren, bleven er wat inkomsten komen. "Maar corona heeft ook juist voor leuke samenwerkingen gezorgd met restaurants, waardoor je bij ons ook wat kon eten. Zulke arrangementen blijf ik ook na corona toepassen. Het virus heeft samenwerken gestimuleerd, absoluut!"

Nieuwe ideeën

Ook in Smithy's Palace in Eesveen is het glas bij uitbater Dewy de Hoop halfvol. De discotheek die net over de Drentse provinciegrens met Overijssel te vinden is, heeft in coronatijd een metamorfose ondergaan, vertelt De Hoop. "Ik heb sinds een aantal maanden een nieuwe zakenpartner en bij Smithy's werkt een grotendeels nieuw team. Al dat nieuwe bloed heeft voor nieuwe, frisse ideeën gezorgd. Zo hebben we discoavonden en teenageparty's kunnen organiseren", vertelt ze enthousiast.

Die nieuwe prikkel kwam voor De Hoop op het juiste moment, vindt ze. "Lang niet al mijn collega's in deze branche zijn namelijk even positief over de besluiten die in Den Haag worden genomen. Maar hoe lastig het ook is, ik probeer er goed mee om te gaan. Ik weiger om alles continu negatief te zien, want dat brengt je ook niet verder. Ik had ook niet verwacht dat we ineens weer volledig open mochten gaan, dat gaat nou eenmaal gefaseerd. Misschien moeten we het ook allemaal maar zien als de start van het nieuwe normaal. Vroeger ging je ook op stap tot ongeveer 00:00 uur."

Smithy's Palace (Rechten: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Nieuwe naam?

Of Smithy's Palace nog iets speciaals in petto heeft de komende tijd? De Hoop lacht als ze met die vraag wordt geconfronteerd. "Er staat hier wel iets speciaals te gebeuren, ja. Nog niet meteen vanaf 25 september, maar oktober moet lukken. Er is een grote reorganisatie geweest en misschien krijgt Smithy's Palace wel een nieuwe naam. Ik heb zeker wat leuks te vertellen, maar daarvoor moeten eerst nog wat contracten worden getekend. Maar dit wordt zeker vervolgd!"