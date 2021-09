Nieuwe cultuurvisie moet Hoogeveen weer op de kaart zetten

Dinsdagavond werd de nieuwe cultuurvisie aan de raad van Hoogeveen gepresenteerd. In zo'n visie staan de plannen van de gemeente voor de komende jaren op het gebied van cultuur, kunst en educatie. Deze thema's wil Hoogeveen gaan inzetten als preventief middel in de toekomst. Bijvoorbeeld tegen eenzaamheid, want cultuur verbindt.

De nieuwe visie focust zich vooral op kinderen en jongeren in de gemeente. Die moeten volgens de nota de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen in een gezond cultureel klimaat. Dat zou er namelijk toe moeten leiden dat ze later goed kunnen deelnemen in de samenleving.

Drie pijlers

In de nota worden drie nieuwe pijlers beschreven om dat doel te bereiken: cultuur is voor iedereen, cultuur zet Hoogeveen op de kaart en maakt trots en cultuur laat talent groeien. In samenwerking met culturele instellingen zoals de Tamboer, Scala en de bibliotheek moet dat de basis gaan vormen voor het nieuwe beleid. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend.

Philip Oosterlaak van de SP is benieuwd hoe ver de gemeente daarin wil gaan om dat te bereiken. "Heel ver", volgens wethouder Janita Tabak. "Ik vind dat we trots mogen zijn op de verhalen die hier leven en volop worden verteld. Hoogeveen kent een enorm levendige geschiedenis. Daar moeten we trots op zijn en iets mee doen."

Bezuinigingen

De plannen voor een nieuwe cultuurvisie zijn er al een tijdje. In december vorig jaar kwam de raad tot een conclusie dat er nieuw beleid rondom cultuur moest komen. Dat was naar aanleiding van de bezuinigingen op cultuur die zijn opgenomen in de meerjarenbegroting van 2021-2024. Daarin staat dat de subsidie aan de Bibliotheek Hoogeveen per 2021 is verlaagd met 190.000 euro. Het Cultuurhuis ontvangt 50.000 euro minder en ook de subsidie voor Scala is met 90.000 euro verlaagd.

Op 23 september wordt gedebatteerd over de cultuurvisie. Op 7 oktober neemt de raad een besluit over het plan.

Lees ook: