Starterslening in Tynaarlo verruimd 'maar de echte oplossing is huizen bouwen'

Starters in de gemeente Tynaarlo krijgen meer ruimte om een starterslening aan te vragen. Voorheen kwam je in aanmerking voor zo'n lening als je als starter een woning kocht voor maximaal 180.000 euro. Dat is nu opgehoogd naar 2,5 ton voor een bestaande woning en 3,25 ton voor een nieuwbouwwoning.

Ondanks dat het bedrag is aangepast, weet de gemeenteraad dat de echte oplossing om de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen nieuwe huizen bouwen is.

Door de stijgende woningprijzen is het moeilijker voor starters om een passend huis of appartement te kopen. Een starterslening kan een zetje in de goede richting geven. Ook hoopt de gemeente dat er meer mensen doorstromen naar voor hen passende woningen.

'Starterslening is pure flauwekul'

De hele gemeenteraad exclusief GroenLinks stemt in met deze verhoging. De partij stemt tegen omdat zo'n starterslening pure flauwekul is, meent raadslid Willem van der Meij. "De huizenprijzen stijgen per dag. Een redelijk bedrag voor een starterswoning welke we vier maanden geleden hebben vastgesteld, is nu een kinderachtig bedrag. Ik denk niet dat dit helpt. We moeten bouwen!"

Meerdere raadsleden zijn van mening dat het bouwen van meer woningen de oplossing is. Maar, zo is de tendens, de regels voor het verruimen van de starterslening helpt misschien een aantal starters aan een woning.