Werkgever kan vragen naar vaccinatiestatus zorgpersoneel: 'Een glijdende schaal'

Voor werkgevers in de zorg wordt het toegestaan om vast te leggen of personeel is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge gisteravond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Hij benadrukte daarbij dat het niet om een plicht gaat.

De Jonge zei dat er in de zorg een speciale verantwoordelijkheid geldt tegenover vaak kwetsbare patiënten. Daarom mag een werkgever rekening houden met wie wel en niet is gevaccineerd en daar bijvoorbeeld de roosters op aanpassen.

Paul van der Wijk, bestuursvoorzitter van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) kan nog niet vertellen hoe het Asser ziekenhuis daarop gaat handelen. Hij gaat nadenken en kijken of het iets toevoegt voor het WZA. "We moeten kijken naar de wensbaarheid en de uitvoerbaarheid", vertelt hij. "We gaan bekijken hoe we hiermee omgaan." Bij het WZA is al bekend dat meer dan 90 procent van de medewerkers gevaccineerd is, maar per individu of ziekenhuisafdeling is niet bekend wie al is ingeënt.

Mogelijkheid mogelijk uitgebreid

De maatregel om te registreren of personeel is gevaccineerd, geldt in eerste instantie alleen in de zorgsector. Het kabinet gaat wel 'verkennen' of werkgevers een coronatoegangsbewijs van hun werknemer kunnen vragen. Nu kan dat niet volgens de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Jonge denkt dat het voor veel werkgevers 'heel praktisch' kan zijn. Hij zegt eerst te verkennen of een toegangsbewijs voor werkplekken meerwaarde heeft, en zo ja hoe dat dan wordt ingevoerd.

Ook Huisartsenzorg Drenthe (HZD) kan nog geen inhoudelijke reactie geven over hoe de organisatie gaat handelen. Een woordvoerder geeft aan dat de huisartsen zelf voor een groot deel allemaal zijn gevaccineerd. Dat was al mogelijk toen de eerste vaccins in Nederland beschikbaar waren. Daarna heeft de beroepsgroep zich ervoor hard gemaakt dat ook praktijkmedewerkers aan de beurt kwamen. "Maar welk percentage daarvan is gevaccineerd, kan ik niet zeggen", vertelt de woordvoerder. Maar dat de huisartsen in onze provincie zich inzetten om ook hen snel te laten vaccineren, kan een indicatie geven dat er veel animo was onder de medewerkers.

FNV is 'niet te spreken'

Vakbond FNV is niet te spreken over het voornemen dat werkgevers in de zorg de mogelijkheid krijgen om de vaccinatiestatus van werknemers te registeren. De bond spreekt hier van een 'glijdende schaal'. "Los van het feit dat wij dit wel degelijk als indirecte dwang beschouwen en los van onze grote zorgen wat dit betekent in de praktijk, gaat het niet helpen om de laatste paar procent werknemers in de zorg te overtuigen. In een overleg met de minister hebben vakbonden, maar ook werkgeverspartijen aan tafel, zich vrijwel unaniem uitgesproken tegen registratie op individuele basis", geeft FNV-vicevoorzitter Kitty Jong aan.