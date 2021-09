Wat vind jij: Het gaat mijn werkgever niets aan of ik gevaccineerd ben

Of dit net als de andere aangekondigde aanpassingen per 25 september ingaat, is nog onduidelijk. De Jonge benadrukte dat het niet om een plicht gaat en werknemers geen antwoord hoeven te geven op de vraag over de vaccinatiestatus van de werkgever.

De mogelijkheid tot registreren wordt gegeven omdat er in de zorg een speciale verantwoordelijkheid geldt tegenover vaak kwetsbare patiënten, aldus De Jonge. Daarom mag een werkgever rekening houden met wie wel en niet is gevaccineerd en daar bijvoorbeeld de roosters op aanpassen.

In andere sectoren mag de vaccinatiestatus wel worden gevraagd maar niet geregistreerd, antwoord geven hoeft niet. Het kabinet gaat wel 'verkennen' of werkgevers een coronatoegangsbewijs van hun werknemer kunnen vragen. Nu mag dat nog niet. De Jonge zegt eerst dat hij gaat verkennen of zo'n bewijs een meerwaarde heeft.

Vakbond FNV is niet blij dat werkgevers in de zorg de vaccinatiestatus mag registreren. En ook beroepsorganisatie NU'91 is 'onaangenaam verrast'. "Dat zijn medische gegevens, en zorgmedewerkers moeten daarin met dezelfde voorwaarden als andere mensen worden behandeld. We vinden het betreurenswaardig dat ze hiertoe overgaan", zegt voorzitter Stella Salden.

