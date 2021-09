Klas niet meer in quarantaine bij één besmetting: 'Heel blij mee'

Stichting Promes, met acht scholen in Meppel en omgeving, is ook blij met het nieuws. "We hebben hiervoor al klassen naar huis moeten sturen", zegt voorzitter Niels Strolenberg. "Direct na de eerste schooldag was dat al het geval. Ook op andere scholen in de regio gebeurde dat."

Volgens Strolenberg zijn juist die eerste weken van het schooljaar cruciaal. "We noemen de eerste zes weken de gouden weken", legt hij uit. "We hebben dan activiteiten waar de interactie met de leerling gesmeed en gekneed wordt. Dat is dan een stevig fundament voor het hele jaar."

Vanaf 20 september overleggen scholen met de GGD per geval hoeveel leerlingen er in quarantaine moeten bij een besmetting. Dat kan de hele klas zijn, maar ook een aantal leerlingen of alleen de besmette leerlingen. "Het wordt er voor ons wat makkelijker op, maar we zijn er nog niet helemaal gerust op hoe het in de herfst gaat."