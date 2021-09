Directeur Theater Roden: 'Wij laten ons niet intimideren'

Theater De Winsinghhof in Roden ontvangt sinds afgelopen week e-mails, telefoontjes en post met daarin commentaar op de invoering van de coronapas. Medewerkers voelen zich geïntimideerd, laat theaterdirecteur Natalie Straatman weten. "Dit is pestgedrag. Men zet ons onder druk om landelijke regels niet na te leven."

Nog voor officieel bekend werd dat de horeca- en cultuursector met een coronapas gaat werken, ontving het theater in Roden al post van tegenstanders. Later werd ook een medewerker gebeld die te horen kreeg dat wanneer het theater zich zou houden aan de landelijke regels, zij discriminatie in de hand werkt.

'Ondernemer gestraft voor Haags beleid'

"Van bedreiging is juridisch gesproken geen sprake", weet directeur Straatman. "Maar je krijgt er toch een naar gevoel van. Wat zeg je nou eigenlijk, als je zoiets doet?"

Straatman vindt het bovendien niet de manier om een discussie te voeren. "Je roept op deze manier op tot ongehoorzaamheid. Wij wachten altijd de landelijke maatregelen af en anticiperen hier dan op, zoals bijna alle ondernemers. Moet je ondernemers die het al zwaar hebben onder druk zetten om de deuren gesloten te houden?"

Ze wijst bijvoorbeeld naar het restaurant dat in hetzelfde gebouw is gevestigd. "Daar zijn reserveringen afgezegd waarbij specifiek vermeld is dat dit vanwege de coronapas is. Dan straf je als klant dus de ondernemer voor het beleid in Den Haag."

Impact

Hoewel er geen sprake van bedreiging is, neemt Straatman de post en het telefoontje zeker niet licht op. "Toen ik gisteren aankwam bij het theater, was het eerste waarover gesproken werd het telefoontje. Iemand vroeg zich hardop af wat er zou gebeuren als iemand langs zou komen. Dan heeft zoiets duidelijk impact."

Voor Straatman reden om op de Facebookpagina van het theater een bericht te schrijven. "Ik wil kenbaar maken aan mensen wat voor post wij ontvangen en wat dat met onze mensen doet. Ik vind dit niet oké en wil er niet over zwijgen."